Criminal Minds: Evolution, una lunga clip del revival in anteprima

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti domani, in streaming su Paramount+.

Stiamo parlando da mesi del ritorno in tv di Criminal Minds con un revival di 10 episodi e, più o meno sin da subito, di come Criminal Minds: Evolution metterà gli agenti dell'Unità di Analisi Comportamentale di fronte alla più grande minaccia che abbiano mai affrontato: una rete dormiente di serial killer che, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, diventa nuovamente operativa. Il principale responsabile di questa follia omicida che sembra avere origini lontane è Elias Volt, sul quale il servizio streaming Paramount+ continua a tenere accesi i riflettori, questa volta con una clip in anteprima di quasi 5 minuti, mentre la data di debutto si avvicina - negli Stati Uniti domani, giovedì 24 novembre.

La trama e il cast di Criminal Minds: Evolution

La nuova serie riunisce le star di Criminal Minds Joe Mantegna (interprete di David Rossi), Paget Brewster (Emily Prentiss), Kirsten Vangsness (Penelope Garcia), A.J. Cook (Jennifer 'JJ' Jareau), Aisha Tyler (Tara Lewis) e Adam Rodriguez (Luke Alvez) e li segue mentre nei panni dei loro personaggi danno la caccia a un individuo, forse più di uno, che ancora non conoscono... un omicidio alla volta. La clip rivela che Volt (Zach Gilford) ha iniziato a muovere i primi passi come assassino nel lontano 2005, nello Stato di Washington. Lo vediamo aggirarsi nella notte, entrare in un container e uccidere un giovane precedentemente rapito e legato. Un salto temporale ci porta poi ai giorni nostri, nel Maryland, dove un soggetto ignoto si introduce in un'abitazione e aggredisce una giovane madre.

"Iniziamo a interrogarci e vedere le cose in modo un po' diverso da come faremmo normalmente in Criminal Minds", ha spiegato la showrunner Erica Messer in una precedente intervista con Entertainment Weekly. La domanda così fondamentale per la serie del perché si comportino in quel modo avrà più tempo per trovare la risposta, visto che il ciclo di 10 episodi si concentrerà su una sola storia. "Il motivo per cui fanno quello che fanno sarà sempre il cuore di Criminal Minds, ma cercheremo di capire - grazie al fatto che lo conosceremo meglio - la capacità di questo individuo di compartimentare la sua vita. C'è qualcosa di normale nel suo mondo? Una delle sue piccole regole è: nessun corpo, nessun crimine. Perché lo fa?".