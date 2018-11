Concluse le riprese de Il Trono di Spade, Maisie Williams stravolge il suo look

Maisie Williams ha depennato "Guardarsi allo specchio e non vedere più Arya Stark" dalla lista delle cose da fare dopo la conclusione delle riprese de Il Trono di Spade. Nelle scorse ore, la 21enne si è mostrata su Instagram con un look nuovo e insolito per un'attrice, caratterizzato da una vaporosa chioma di colore rosa.

Williams deve aver seguito l'esempio degli ormai ex colleghi Emilia Clarke e Kit Harington. Lei ha deciso lo scorso settembre di dare una netta sforbiciata ai capelli, sfoggiando un nuovo taglio stile Anni '90. Lui si è presentato invece alla scena teatrale londinese con un look più ordinato rispetto all'aspetto selvaggio del suo Jon Snow, come mostra la foto qui in basso.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà negli Stati Uniti su HBO e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV il prossimo aprile.