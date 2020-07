Colpo di scena a palazzo: The Crown durerà una stagione in più!

News Serie TV

Netflix annuncia che la serie su Elisabetta II si concluderà con la sesta stagione, e non più con la quinta.

Vista la straordinaria longevità di Sua Maestà, Netflix non commetterà l'errore di rinunciare alla sua ricchissima storia prima del tempo. Appena sei mesi dopo la notizia che l'acclamato drama britannico The Crown, incentrato sulla vita della Regina Elisabetta II e sulle vicende della Famiglia Reale, si concluderà con la quinta stagione, il servizio di video in streaming annuncia che il finale è stato posticipato e che la serie creata da Peter Morgan si concluderà in realtà con la sesta stagione. Tutto questo mentre continua l'attesa del quarto ciclo di episodi.

The Crown avrà una sesta stagione: Ecco perché

"Notizie da palazzo: possiamo confermare che ci sarà una sesta (e ultima) stagione di The Crown, in aggiunta alle cinque annunciate precedentemente", si legge nel comunicato della piattaforma. A gennaio, Morgan aveva spiegato che "inizialmente avevo immaginato sei stagioni per The Crown, ma ora che abbiamo iniziato a lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione, ho realizzato che rappresenta il momento perfetto per fermarsi". Tuttavia, da una sua nuova dichiarazione si apprende che "è diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni".

The Crown: I prossimi volti di Elisabetta

Premiata con il Golden Globe per il suo ruolo nella serie, Olivia Colman tornerà a interpretare Elisabetta nella stagione 4, per la quale Netflix non ha fissato ancora una data. Nella quinta, il testimone passerà poi a Imelda Staunton (Harry Potter, Downton Abbey), mentre è notizia di pochi giorni fa che la nominata all'Oscar Lesley Manville (Il filo nascosto) la affiancherà nel ruolo della Principessa Margaret.