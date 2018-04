Colin Donnell torna nuovamente in Arrow

Un altro volto familiare è atteso nei prossimi episodi della sesta stagione di Arrow. Con un messaggio su Twitter, la star della serie supereroistica di The CW Stephen Amell ha annunciato che Colin Donnell tornerà a vestire i panni di Tommy Merlyn.

Per ora nessun dettaglio delle circostanze che riporteranno nello show il migliore amico di Oliver Queen, ma dal tweet di Amell si inquisce che anche questa volta il personaggio riemergerà via flashback. Comprensibile, visto che Tommy è scomparso nell'ultimo episodio della prima stagione. Per Donnell, attualmente nel cast di Chicago Med, non sarà tuttavia la prima volta in Arrow dopo il suo addio: era apparso un paio di volte nella terza stagione e lo scorso anno aveva interpretato la versione nazista di un mondo alternativo di Tommy nel crossover Crisi su Terra-X.

Il ritorno di Donnell segue quello di Caity Lotz, diventata nel frattempo la star dello spin-off DC's Legends of Tommow, che riprenderà il ruolo di Sara Lance nel finale della sesta stagione, il primo episodio non-crossover a coinvolgerla dal suo apparentemente tragico addio nel 2015.