Cobra Kai: Nuovo trailer della Serie TV sequel di Karate Kid

Il servizio di video in streaming YouTube Red ha diffuso un nuovo teaser trailer di Cobra Kai, atteso sequel del film di culto del 1984 Karate Kid. Ralph Macchio e William Zabka riprendono i ruoli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, con qualche ruga in più rispetto all'ultima volta ma ancora determinati a far valere le rispettive ragioni attraverso... il karate, ovviamente!

La storia ha inizio quando un Johnny caduto in disgrazia decidere di riaprire la palestra Dojo Kobra Kai. La mossa riaccende la rivalità con Daniel, che dal canto suo ha dovuto imparare ad andare avanti senza il sostegno e la guida del suo maestro. Contrariamente alla precedente, il personaggio di Macchio non appare in questa nuova clip, che invece accende i riflettori su Johnny e i suoi protetti, Miguel (Xolo Maridueña) in particolare. "Colpire per primi. Colpire duro. Nessuna pietà" recita la tagline, mentre resta per ora un mistero la data di debutto.