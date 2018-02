Cobra Kai: Il teaser trailer del sequel di Karate Kid

Il grande successo di Stranger Things la dice lunga sulla nostalgia che gli spettatori hanno degli Anni '80. Per questo, grandi soddisfazioni promette di darle Cobra Kai, serie originale di YouTube Red sequel del film di culto del 1984 Karate Kid con Ralph Macchio e William Zabka nuovamente nei panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, della quale il servizio di video in streaming ha diffuso il primo teaser.

Disponibile prossimamente, Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo il primo film e il torneo di karate di All Valley, e segue un Johnny caduto in disgrazia decidere di riaprire la palestra Dojo Kobra Kai, mentre Daniel sta lottando senza il suo maestro, Miyagi (il compianto Pat Morita). Ben presto, la loro rivalità si riaccende, portandoli all'inevitabile decisione che il modo migliore per risolvere le questioni che li dividono sia... il karate!

"John, tu e io, questo... non abbiamo finito" dichiara Daniel nella clip, mentre entrambi si fissano sul tappeto. La stessa non mostra chiaramente gli altri personaggi che arricchiscono la storia, ma sappiamo che Courtney Henggeler (Mom) interpreta Amanda, la moglie di Daniel, mentre Vanessa Rubio (Single ma non troppo) è stata scelta per il ruolo di Carmen, la mamma protettiva di Miguel (Xolo Maridueña), la quale lo ha cresciuto per essere migliore di suo padre e ci tiene si concentri sullo studio. Per questo motivo, Carmen non è entusiasta quando scopre che Johnny ha addestrato segretamente Miguel al combattimento.