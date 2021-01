Cobra Kai 4: Martin Kove parla del percorso di John Kreese e del suo futuro nella quarta stagione

News Serie TV

L'attore ha spiegato perché ha deciso di tornare nei panni del terribile rivale di Daniel e Johnny dando qualche anticipazione sui prossimi episodi di Cobra Kai.

Per i fan di Karate Kid John Kreese era davvero un cattivissimo mostro bravo solo a complicare le cose e fare danni. Gli spettatori di Cobra Kai, però, al posto del canonico "cattivo" si sono ritrovati quello che oggi viene spesso chiamato villain vale a dire un personaggio ambiguo con ombre e luci: uno, insomma, che cattivo non ci è nato ma piuttosto ci è diventato per le circostanze della vita. E questo è esattamente il motivo per cui l'interprete di Kreese Martin Kove ha deciso di tornare in quell'iconico ruolo in Cobra Kai. Ora che la terza stagione della serie è disponibile in streaming su Netflix, l'attore ha parlato del percorso del suo personaggio nei nuovi episodi lasciandosi scappare anche qualche anticipazione su ciò che vorrebbe accadesse nella quarta stagione.

Le origini di Kreese in Cobra Kai 3 e il coinvolgimento del figlio di Martin Kove

La terza stagione di Cobra Kai, come sa chi ha visto i nuovi episodi, ha approfondito il passato di John Kreese facendo conoscere agli spettatori le sue esperienze passate in Vietnam e le circostanze che lo hanno fatto diventare cattivo. Questi flashback sono stati particolarmente apprezzati da Martin Kove che a Entertainment Weekly ha detto:

"Nel trattare i retroscena di Kreese, devo dire che i creatori sono stati molto perspicaci. Ho parlato con diversi ex soldati per portare le mie idee sull'esplorazione degli elementi del personaggio spiegando perché è diventato così com'è. Ho pensato 'Forse potremmo mostrare una certa vulnerabilità?' Con mia sorpresa, anche gli autori pensavano lo stesso. Questo è ciò che mi ha convinto a tornare. Perché non volevo interpretare soltanto un altro cattivo. Il loro piano di mostrare i suoi alti e bassi emotivi mi interessava davvero"

La cosa interessante è che nella terza stagione di Cobra Kai ha recitato anche il figlio di Martin Kove, Jesse Kove, che ha interpretato uno dei bulli che tormentava il giovane Kreese mentre lavorava in una tavola calda come cameriere. Parlando con Entertainment Weekly, Jesse Kove si è detto onorato. "Un'esperienza da sogno. Ho potuto far parte di questo incredibile universo che è Karate Kid. Spero di aver reso orgoglioso mio padre", ha detto l'attore.

Un nuovo amore nel futuro di John Kreese? Le anticipazioni di Martin Kove

Parlando del futuro di Kreese, Kove spera che possa esserci un nuovo amore per lui anche se ha ammesso che sarà difficile replicare l'esperienza che ha avuto con la sua fidanzata di gioventù Betsy, che abbiamo visto nei flashback:

"Quell'amore nella sua vita, Betsy, era davvero un grande amore. Abbiamo parlato della possibilità di un un nuovo interesse amoroso in futuro, ma non so se accadrà. Mi sono decisamente chiesto: 'Che tipo di donna sopporterebbe questo tipo di carattere?' Dovrebbe essere una donna molto forte. Ho sempre pensato che un una donna può fare esattamente le stesse cose di un uomo perché sono cresciuto con una madre forte. Spero davvero che esplorino questo aspetto. Anche se magari non si rivela una grande storia d'amore, per me sarebbe una cosa fantastica portare alla luce certi lati del personaggio nella prossima stagione".

E che dire di quella telefonata che Kreese ha fatto al famoso Terry Silver alla fine della terza stagione? Ormai i fan danno per certa una nuova reunion con il ritorno di Thomas Ian Griffith nella prossima stagione. Martin Kove è rimasto piuttosto vago:

"Ho ricevuto solo due copioni della prossima stagione e non ho ancora vuto la possibilità di leggerli. Quindi non so dire cosa accadrà in futuro a questo punto. John Kreese potrebbe aver bisogno di aiuto e non è certo timido nel chiamare rinforzi quando ne ha bisogno. È il momento giusto? In verità non lo so. Immagino sarà qualcosa che i fan dovranno scoprire".

Per tutte le altre informazioni sulla prossima stagione, potete consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni sulla trama e sul cast di Cobra Kai 4.