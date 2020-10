Cobra Kai: Netflix ordina subito la quarta stagione e annuncia la data della terza

News Serie TV

Cobra Kai, la serie di successo, sequel di Karate Kid, tornerà in streaming a gennaio con una terza stagione.

Netflix sembra aver trovato la sua nuova gallina dalle uova d'oro in Cobra Kai. Nella settimana in cui il sequel di Karate Kid occupa la prima posizione nella classifica Nielsen delle serie tv più viste in streaming, un risultato sorprendente se consideriamo che la comedy non è disponibile per ora con episodi inediti e che gli stessi erano stati proposti già da YouTube, la piattaforma ne ha annunciato il rinnovo per una quarta stagione, in anticipo sul debutto della terza fissato in questa stessa occasione per l'8 gennaio, come si può vedere nel teaser trailer di annuncio.

Cobra Kai: Come continua la storia

Per chi ancora non la conoscesse, Cobra Kai riporta le star di Karate Kid Ralph Macchio e William Zabka nei panni dei rivali Daniel e Johnny. Trent'anni dopo lo scontro sul tappeto del torneo di All Valley, un Johnny caduto in disgrazia cerca la motivazione giusta per rimettersi in piedi, trovandola nell'idea di riaprire il dojo Cobra Kai per addestrare una nuova generazione di lottatori - fondamentalmente un gruppo di disadattati vittime di bullismo. La cosa, ovviamente, non passa inosservata a Daniel, il quale al contrario se la passa piuttosto bene ma ha dovuto imparare ad andare avanti senza il sostegno e la guida del suo maestro. Quando Daniel decide di fare lo stesso, tramandando gli insegnamenti del defunto Maestro Miyagi per competere con Johnny e i suoi ragazzi, i due si ritrovano ad affrontare i demoni del loro passato e le frustrazioni presenti nell'unico modo in cui sanno fare: attraverso il karate.

Nella terza stagione, tutti i personaggi si troveranno in una situazione d'instabilità all'indomani della violenta rissa tra i ragazzi dei due dojo al liceo. Rissa che ha lasciato Miguel (Xolo Maridueña) gravemente ferito. Mentre Daniel cerca le risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, il cattivo Kreese (Martin Kove), un altro veterano di Karate Kid, manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili appagando la propria sete di dominio. L'anima della Valley è così in gioco e il destino di ogni studente e maestro in bilico.

Cobra Kai: I numeri del successo

Nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, la seconda dopo l'arrivo di Cobra Kai su Netflix, la creazione di Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, che nel frattempo accarezzano la possibilità di espanderne l'universo con uno spin-off, ha superato la seguitissima Lucifer nella classifica dei programmi più visti in streaming, con 2,17 miliardi di minuti visionati (contro gli 1,42 della serie con Tom Ellis). Un risultato straordinario raggiunto anche nella settimana in cui Amazon Prime Video lanciava l'attesa seconda stagione di The Boys, posizionatasi terza (891 milioni).