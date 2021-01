Cobra Kai e quel ritorno a sorpresa nella terza stagione: tutti i retroscena (SPOILER)

News Serie TV

I protagonisti e gli showrunner rompono il silenzio sulla ricomparsa di uno dei personaggi già noti al pubblico di Karate Kid. Attenzione agli SPOILER se non avete guardato i nuovi episodi.

Per gli showrunner di Cobra Kai, tornata con la terza stagione su Netflix venerdì scorso, è stato un segreto difficilissimo da mantenere eppure ce l'hanno fatta. Nei nuovi episodi della serie sequel di Karate Kid, infatti, gli spettatori hanno visto tornare a sorpresa un personaggio molto atteso il cui intervento è stato decisivo per calmare le acque tra Johnny (William Zabka) e Daniel (Ralph Macchio). Ora che il ritorno non è più top-secret, l'interprete del misterioso personaggio e i co-showrunner Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno potuto commentare questa svolta: come è arrivata? Cosa accadrà adesso? E com'è stato, per il diretto interessato, tornare nei panni di uno dei personaggi più famosi di Karate Kid? Non proseguite con la lettura se non avete visto l'intera terza stagione di Cobra Kai visto che seguiranno spoiler.

Cobra Kai 3: Un atteso personaggio di Karate Kid è tornato nei nuovi episodi

Sia gli spettatori che i protagonisti di Cobra Kai sono rimasti a bocca aperta quando, nel nono episodio della terza stagione, hanno visto Ali Mills, l'ex interesse amoroso sia di Johnny che di Daniel in Karate Kid, interpretata nuovamente dalla candidata all'Oscar Elisabeth Shue (ormai nota anche come Madelyn Stillwell nella serie di Prime Video The Boys). Il suo era un ritorno molto atteso e anticipato in qualche modo già nel finale della seconda stagione della serie quando Johnny aveva avuto una richiesta di amicizia su Facebook proprio da lei, eppure gli autori sono riusciti a tenerlo segreto per quasi un anno. Arrivata a All Valley e apparsa negli ultimi due episodi della stagione, Ali è riuscita a far riconciliare gli eterni rivali Johnny e Daniel che hanno unito le forze per prepararsi all'impresa più grande della loro carriera: sconfiggere John Kreese (Martin Kove) e il Cobra Kai una volta per tutte.

Il ritorno di Ali Mills in Cobra Kai: Ecco come è stato mantenuto il segreto

Per mantere il segreto, hanno spiegato i co-showrunner di Cobra Kai a TVLine, tutto il cast e l'intera troupe sono stati costretti a firmare accordi di riservatezza che, a quanto pare, hanno funzionato. D'altronde gli autori già in passato erano riusciti a mantenere il massimo riserbo anche su un altro grande ritorno, quello di Kreese avvenuto nel finale della prima stagione. Ma come si è deciso di coinvolgere proprio Elisabeth Shue? L'attrice è stata contattata mentre gli autori erano ancora alle prese con la seconda stagione. "Per i fan più accaniti della nostra storia, coinvolgerla era importante. Quindi lo volevamo davvero, ma non sapevamo se sarebbe stata disponibile. Per fortuna tutto è filato liscio quando si è trattato di concludere l'accordo", hanno spiegato i co-showrunner. Shue, dal canto suo, ha deciso di buon grado di andare incontro alle richieste dei fan e degli autori e il merito è anche del regista dell'episodio pilota di The Boys Dan Trachtenberg. "Quando mi sono presentata sul set di The Boys lui ha dato per scontato che stessi lavorando anche in Cobra Kai. Gli ho detto 'veramente no. Pensi che sia una buona idea?' e lui ha risposto 'non hai idea di quanto sia importante Karate Kid nella mia vita' ho capito che dovevo farlo", ha raccontato Shue a Entertainment Weekly. E Trachtenberg non era l'unico a chiedere a Shue di Cobra Kai visto che durante ogni intervista rilasciata per The Boys c'era sempre almeno una domanda su un suo eventuale ritorno nei panni di Ali Mills.

La reunion di Ali, Johnny e Daniel quasi 37 anni dopo

Per Shue tornare a recitare insieme a William Zabka e a Ralph Macchio è stato "come una reunion di compagni di liceo". "È stato divertente scoprire che la nostra chimica era sempre la stessa. Sembrava che il tempo non fosse passato. Continuavamo a ricordare e a ridere, rivivendo costantemente il primo Karate Kid tra una ripresa e l'altra. È stato davvero un film bello e importante anche per le nostre vite", ha detto l'interprete di Ali. Ma il ritorno di Ali è stato importante anche dal punto di vista narrativo, visto che l'ex fidanzata riesce a riportare sulla retta via Johnny. "La vita di Johnny è stata un disastro per così tanto tempo. È un ragazzo che si è auto-sabotato molte volte. È stato chiaramente legato ad Ali per tutti questi anni in un modo o nell'altro, quindi poterla rivedere e condividere i ricordi del passato con lei, ma anche la prospettiva della vita adulta, è forte per lui non solo dal punto di vista sentimentale ma anche per il nuovo approccio che ha con Daniel", ha spiegato Jon Hurwitz. Grazie alla saggezza di Ali, infatti, i due protagonisti capiscono finalmente che non sono poi così diversi l'uno dall'altro. E che dire invece di quel bacio mancato tra Ali e Johnny che tutti avrebbero voluto vedere? Gli autori hanno confessato di averci pensato molto su ma di aver deciso, alla fine, che il rapporto tra Ali e Johnny doveva rimanere su un piano emotivo. "Volevamo rendere speciale quel momento sui gradini facendo capire a Johnny che la sua vita ha un senso insieme a Carmen. E non volevamo farlo arrivare a questa conclusione baciando Ali", ha spiegato Josh Heald.

Elisabeth Shue tornerà ancora in futuro?

Sappiamo che Cobra Kai è stata già rinnovata per una quarta stagione. La domanda, allora, sorge spontanea: Ali tornerà anche nel prossimo ciclo di episodi? Gli autori non hanno voluto svelare i loro piani per il futuro ma, come sempre, hanno ribadito che ogni porta resta aperta, anche per altri ritorni di personaggi legati al mondo di Karate Kid (corre sul web, da settimane, la voce di un ritorno del personaggio che Hilary Swank ha interpretato in Karate Kid 4). Shue, invece, ha preferito scherzarci su: "Abbiamo già un piano. Sarà alla nona stagione. Ali tornerà e aprirà il suo dojo così sarà una lotta a tre".