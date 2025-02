Cobra Kai 6: Il trailer finale ci riporta dove tutto ha avuto inizio

News Serie TV

Gli ultimi 5 episodi del sequel di Karate Kid arrivano su Netflix il 13 febbraio: ecco il trailer ufficiale e tutte le anticipazioni.

Il countdown per il gran finale di Cobra Kai è ormai iniziato iniziato. Dopo sei stagioni di grandi emozioni sul tatami, la serie sequel di Karate Kid si avvia verso la sua conclusione con la terza parte della sesta stagione, in arrivo su Netflix il 13 febbraio. Il servizio di video in streaming cerca di stemperare la tensione alle stelle diffondendo il trailer finale che vedete qui sotto e che promette un'ultima resa dei conti in un luogo iconico per il franchise: il torneo di All Valley. Ma cosa ci aspetta in questi ultimi episodi? Ecco dove eravamo rimasti e tutte le anticipazioni.

Cobra Kai 6: Dove eravamo rimasti?

La serie ha seguito le vicende degli eterni rivali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) che che si erano scontrati nel torneo di karate All Valley del 1984 e che nella serie si sono ritrovati, prima nuovamente l'uno contro l'altro e poi alleati. Nella quinta stagione lo storico villain Terry Silver (Thomas Ian Griffith) si è imposto desideroso di espandere il suo impero del Cobra Kai con il suo stile di karate "Nessuna pietà" e, nel secondo blocco di episodi della sesta stagione, il Sekai Taikai è stato teatro di un caos totale, con una rivolta esplosa durante il torneo. A subirne le conseguenze è stato Kwon (Brendon H. Lee), lo studente più promettente del Cobra Kai. Il ragazzo, infatti, si è accidentalmente ferito mortalmente con l’eunjangdo di Kreese nel bel mezzo della confusione.

Le anticipazioni degli episodi finali

La trama dei prossimi episodi si concentra su come i protagonisti di Miyagi-Do e Cobra Kai si confrontano con le scelte fatte nel corso degli anni, mentre non sanno cosa aspettarsi dal futuro, sia sul tatami che nella vita di tutti i giorni. Dopo l'orribile tragedia della morte di Kwon, le cose sembrano ormai aver raggiunto il punto di non ritorno. La sinossi ufficiale recita: “Dopo un esito scioccante nel *Sekai Taikai*, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il loro passato mentre affrontano un futuro incerto, sia sul tatami che nella vita. Quasi 40 anni dopo gli eventi del torneo di All Valley del 1984, tutto ha portato a questo".

Il finale di Cobra Kai, ha assicurato il co-showrunner Hayden Schlossberg parlando con TV Insider, chiuderà gli archi narrativi di tutti i personaggi principali, con colpi di scena, combattimenti mozzafiato e una vera conclusione che lascerà dubbi irrisolti. Non mancheranno i classici momenti di pura adrenalina, ma ci saranno anche quelli più riflessivi che permetteranno a ciascun protagonista di fare i conti con il proprio passato.

Il futuro di Karate Kid

Nonostante la fine di Cobra Kai, il franchise di Karate Kid continua a vivere. Quest’anno, infatti, uscirà il film Karate Kid: Legends, che riunisce Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Mr. Han (Jackie Chan) ricordandoci che la più grande saga di karate di tutti i tempi è destinata ancora a durare nel tempo.