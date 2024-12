Cobra Kai 6: Ecco quando escono gli episodi finali, il video annuncio di Netflix

News Serie TV

"Cobra Kai non muore mai", ma la serie sequel di Karate Kid si prepara a dire addio ai fan: ecco la data d'uscita della Parte 3 della stagione 6.

Anche i combattimenti più avvincenti, prima o poi, arrivano alla fine. Netflix ha annunciato la data d'uscita della Parte 3 della sesta stagione di Cobra Kai, composta dagli ultimi 5 episodi. Il gran finale della serie, che arriva dopo sei stagioni di grande successo e mentre il franchise di Karate Kid è più vivo che mai grazie anche al nuovo film Karate Kid: Legends in arrivo nel 2025, uscirà in streaming il prossimo 13 febbraio. Guardate qui sotto il video annuncio.

Cobra Kai 6: Dove eravamo rimasti e le anticipazioni degli episodi finali

Nella seconda parte di Cobra Kai 6, uscita su Netflix lo scorso 15 novembre, si è scatenato davvero l'inferno al Sekai Taikai quando è scoppiata una rivolta durante il torneo che, purtroppo, è finita in tragedia con la morte di Kwon, lo studente più promettente del Cobra Kai (si è accidentalmente ferito a mortee con l'eunjangdo di Kreese nel bel mezzo della mischia.) Nel frattempo, Daniel ha avuto un incubo nostalgico dove ha rivisto il maestro Miyagi e Chozen ha avuto un'inaspettata avventura con Kim Da-Eun.

La sinossi dei prossimi episodi recita: "Dopo un risultato scioccante nel Sekai Taikai, Miyagi-Do e Cobra Kai devono fare i conti con il loro passato mentre affrontano un futuro incerto sia dentro che fuori dal tatami. Quasi 40 anni dopo gli eventi del torneo di All Valley del 1984, tutto ha portato a questo". Ma cosa dobbiamo aspettarci? Parlando con TV Insider, il co-showrunner Hayden Schlossberg ha assicurato che il finale sarà conclusivo e non lascerà questioni in sospeso. "Se avete visto i cinque episodi centrali, avete visto delle fantastiche arti marziali che si sono concluse nel caos più totale e senza alcuna risoluzione. E gli ultimi cinque si concluderanno con una risoluzione. Non c'è un grande colpo di scena alla fine degli ultimi cinque episodi", ha spiegato. "È qui che tutte le domande trovano risposta. Tutti i personaggi raggiungono i loro archi narrativi completi. Tutti i misteri vengono risolti. E vedrete ancora arti marziali più difficili, e alcuni colpi di scena inaspettati, ma è davvero progettato per essere una conclusione emozionante e appagante", ha detto il co-creatore.