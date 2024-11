Cobra Kai 6: Tutti i retroscena di QUEL cameo inaspettato nei nuovi episodi

News Serie TV

Nella seconda parte della sesta stagione di Cobra Kai, gli autori hanno riportato sullo schermo un personaggio iconico dell'universo di Karate Kid: ecco come è stato creato il cameo e cosa dobbiamo aspettarci dagli episodi finali. [SPOILER]

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha dovuto letteralmente affrontare i fantasmi (anzi, un fantasma in particolare) del suo passato nei nuovi episodi di Cobra Kai. La serie ambientata nell'universo di Karate Kid è tornata con la seconda parte della sesta stagione su Netflix e ha messo nuova carne al fuoco in vista del gran finale, cioè gli ultimi 5 episodi, in arrivo nel 2025. In particolare gli autori hanno sorpreso i fan di Karate Kid con un cameo decisamente inaspettato. Se non avete ancora visto gli episodi vi consigliamo di non proseguire con la lettura, in quanto seguiranno spoiler. Se invece volete saperne di più e conoscere tutti i segreti di questa trovata narrativa che rimette in moto la storia, vi riportiamo le dichiarazioni e le spiegazioni degli ideatori della serie.

Cobra Kai 6: Il personaggio tornato da Karate Kid (SPOILER)

Negli scorsi episodi di Cobra Kai, Daniel aveva trovato una scatola piena di segreti e oggetti appartenuti al suo mentore, il maestro Miyagi interpretato nei film dall'indimenticabile Pat Morita. A quel punto aveva messo in discussione tutti gli insegnamenti ricevuti e tutto il suo percorso. Nei primi momenti del finale della parte 2, poi, viene tormentato da un incubo terribile: nel sogno si trova nel passato mentre si prepara a combattere nell'ultimo incontro di un Sekai Taikai. Il suo avversario è una versione più giovane del maestro Miyagi. Mentre i due si scambiano colpi e Daniel cerca di chiedergli perché gli abbia nascosto così tanti segreti, Daniel ha una nuova visione, ma questa volta vede il Miyagi anziano che tutti conosciamo, proprio la versione interpretata dal defunto Pat Morita. "Miyagi non ti dice mai tutto Daniel-san perché non sei mai abbastanza forte da accettare la verità!", gli dice il Maestro.

Il significato del cameo postumo di Pat Morita

Pat Morita è molto nel 2005 all'età di 73 anni, quindi gli autori di Cobra Kai hanno dovuto usare l'intelligenza artificiale e altri effetti speciali per riportare il personaggio sullo schermo e ricrearne la voce. Hanno ritenuto, però, importante farlo, come hanno spigato a TVLine, sia per una questioni creative che narrative. "Pat e Miyagi sono il cuore pulsante di questa serie", ha spiegato il co-creatore e produttore esecutivo Josh Heald. "Senza il maestro Miyagi non ci sarebbe Karate Kid e non ci sarebbe il Miyagi-verse, come ci piace chiamarlo. Per così tante stagioni, abbiamo raccontato una storia di Miyagi incentrata sull'assenza del signor Miyagi. Questa stagione stiamo scavando un po' di più nella presenza incombente di nuove informazioni, nuove idee o un nuovo sguardo su una parte della vita del signor Miyagi su cui la serie non si è mai concentrata. Di cui Daniel non è mai stato a conoscenza", ha aggiunto Heald. Che questa digressione porti alla nascita di un nuovo spin-off su un giovane Miyagi? Sarebbe la conclusione più ovvia, ma per il momento gli autori tengono la bocca chiusa e non ci sono notizie ufficiali.

Gli showrunner hanno spiegato di aver chiesto e ottenuto il permesso da parte della famiglia di Morita per poter utilizzare l'immagine dell'attore scomparso. "Stiamo ancora uscendo dal selvaggio West dell'intelligenza artificiale e degli effetti visivi, e stiamo entrando in un momento in cui abbiamo bisogno creare degli standard. Non puoi semplicemente fare tutto quello che vuoi. Anche se non hai un attore lì sul set, è comunque la sua immagine. Quindi abbiamo attraversato tutto quel processo, che era importante per noi e per lo studio, e sentiamo di aver catturato questa sfortunata visione di Daniel in un incubo", ha aggiunto Heald.

Le anticipazioni degli episodi finali

Ma cosa dobbiamo aspettarci dagli ultimi episodi di Cobra Kai in arrivo nel 2025? Parlando con TV Insider, il co-showrunner Hayden Schlossberg ha assicurato che il finale sarà conclusivo e non lascerà questioni in sospeso. "Se avete visto i cinque episodi centrali, avete visto delle fantastiche arti marziali che si sono concluse nel caos più totale e senza alcuna risoluzione. E gli ultimi cinque si concluderanno con una risoluzione. Non c'è un grande colpo di scena alla fine degli ultimi cinque episodi", ha spiegato. "È qui che tutte le domande trovano risposta. Tutti i personaggi raggiungono i loro archi narrativi completi. Tutti i misteri vengono risolti. E vedrete ancora arti marziali più difficili, e alcuni colpi di scena inaspettati, ma è davvero progettato per essere una conclusione emozionante, emozionante e appagante di questo viaggio di sei stagioni che abbiamo tutti intrapreso", ha assicurato il co-creatore.