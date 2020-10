Cobra Kai 3: Quando esce, anticipazioni, trama, cast e curiosità sulla terza stagione

News Serie TV

Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sul terzo capitolo di Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid, in arrivo in streaming su Netflix.

I fan di Karate Kid sono stati felicissimi di ritrovare i personaggi dell'iconico film in Cobra Kai, serie sequel che ha ottenuto un successo immediato prima su YouTube Premium e poi su Netflix dove gli episodi sono arrivati in streaming, per la prima volta doppiati in italiano, lo scorso 28 agosto. Da allora un pubblico ancora più vasto ha potuto apprezzare le nuove storie di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, rispettivamente Ralph Macchio e William Zabka che sono tornati nei ruoli ricoperti nella saga cinematografica. Il servizio di video in streaming di Reed Hastings, dunque, non ci ha pensato due volte prima di ordinare una quarta stagione di Cobra Kai. Intanto, però, i fan sono ancora in attesa della terza stagione, della quale è stata finalmente annunciata la data di uscita. Ma cosa ci aspetta e come continuerà la storia? Ecco le anticipazioni sulla trama e sul cast tutto quello che sappiamo.

Quando esce Cobra Kai 3?

Gli episodi della terza stagione di Cobra Kai non sono del tutto inediti, dal momento che, prima che il servizio rinunciasse a produrre contenuti originali cedendo il passo a Netflix, sono stati già resi disponibili su YouTube Premium. Chi vorrà vederli doppiati o comunque su Netflix, tuttavia, non dovrà aspettare molto. Con un nuovo teaser trailer è stata annunciata la data di Cobra Kai 3: l'8 gennaio 2020.

Cobra Kai 3: Video annuncio: Cobra Kai 3: Il Video Annuncio Ufficiale della terza stagione - HD

Il riassunto delle prime due stagioni di Cobra Kai

In Cobra Kai le star di Karate Kid Ralph Macchio e William Zabka tornano nei panni dei rivali Daniel e Johnny. Trent'anni dopo lo scontro sul tappeto del torneo di All Valley, un Johnny caduto in disgrazia cerca la motivazione giusta per rimettersi in piedi, trovandola nell'idea di riaprire il dojo Cobra Kai per addestrare una nuova generazione di lottatori. Quando Daniel decide di fare lo stesso, tramandando gli insegnamenti del defunto Maestro Miyagi, i due si ritrovano l'uno contro l'altro. La seconda stagione si è chiusa con Lawrence che stava per perdere la palestra, truffato dal socio Kreese (Martin Kove) e con LaRusso in crisi con la moglie. Inoltre, abbiamo visto che Robby ha spinto Miguel (Xolo Maridueña) giù per una rampa di scale lasciandolo gravemente ferito e attaccato a un respiratore. In una delle scene finali, poi, Johnny ha lanciato il suo cellulare nell'oceano proprio mentre riceve un messaggio dalla ex fidanzata Ali.

Cobra Kai 3: La trama

Nella terza stagione, girata parzialmente a Okinawa, tutti i personaggi si troveranno in una situazione d'instabilità all'indomani della violenta rissa tra i ragazzi dei due dojo al liceo. Mentre Daniel cerca le risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, il cattivo Kreese manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili appagando la propria sete di dominio. L'anima della Valley è così in gioco e il destino di ogni studente e maestro in bilico. La clip diffusa da Netflix, inoltre, suggerisce che potremmo scoprire un nuovo segreto sul leggendario Maestro Miyagi.

Cosa dobbiamo aspettarci? Le anticipazioni di William Zabka

William Zabka ha confermato a Esquire che la terza stagione aumenterà la posta in gioco. "La fine della seconda stagione è essenzialmente un incidente d'auto", ha detto Zabka. "Ci sono molti pezzi da rimettere insieme. C'è bisogno di guarigione e di crescita. Ho ascoltato un sacco di teorie dei fan. Bei tentativi. È fantastico. Voglio dire, la terza stagione è da fuochi d'artificio. E penso equivalga alla prima e alla seconda stagione messe insieme con gli steroidi", ha concluso.

Il cast

Nella terza stagione torneranno tutti i personaggi principali già visti nelle prime due: non solo William Zabka e Ralph Macchio ma anche i più giovani Samantha LaRusso (Mary Mouser), Robby Keene (Tanner Buchanan), Tory Nichols (Peyton List), Aisha Robinson (Nichole Brown), Demetri (Gianni Decenzo) ed Eli Moskowitz (Jacob Bertrand). C'è ragione di credere che, nonostante il cliffhanger della stagione 2, torni anche Xolo Maridueña nel ruolo di Miguel. Ci sono anche ottime possibilità che Elisabeth Shue ritorni nei panni dell'ex interesse amoroso di Lawrence Ali. Sappiamo, in realtà, che è sposata e si è trasferita a Denver: forse tornerà a Los Angeles per chiudere definitivamente con Daniel? O c'è dell'altro? Scopriremo tutto l'8 gennaio quando la terza stagione di Cobra Kai arriverà in streaming su Netflix.