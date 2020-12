Cobra Kai: Il trailer ufficiale della stagione 3 mostra il ritorno di altre due icone di Karate Kid

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo sequel di Karate Kid in streaming su Netflix dall'8 gennaio.

Altre due icone di Karate Kid si riuniranno con Daniel LaRusso nell'attesissima terza stagione di Cobra Kai, in streaming su Netflix dall'8 gennaio. Stiamo parlando di Chozen (interpretato da Yuji Okumoto), la sua nemesi in Karate Kid II: La storia continua, e di Kumiko (Tamlyn Tomita), il suo precedente interesse amoroso, entrambi in bella mostra nel trailer ufficiale.

Cobra Kai: La trama della stagione 3

I fan di Cobra Kai sono con il fiato sospeso da oltre un anno, dopo che nel finale del ciclo precedente Miguel (Xolo Maridueña) è finito in un letto d'ospedale, in coma, in seguito alla violenta maxi rissa tra i ragazzi dei due dojo al liceo. La clip rassicura il suo sensei Johnny Lawrence (William Zabka) e tutti noi sulle sorti del ragazzo, sebbene il suo sarà un recupero lento e difficile, ma in modo ancora più sorprendente mostra Daniel (Ralph Macchio) e lo stesso Johnny mettere da parte le incomprensioni e unire le forze contro quello che ora è il loro nemico comune, Kreese (Martin Kove), che ha preso il Cobra Kai e usa il pugno di ferro e la manipolazione per appagare la propria sete di dominio attraverso gli studenti.

"Risolveremo questa brutta storia insieme", propone Daniel a Johnny. "Sapete di non essere poliziotti, vero?" avverte la moglie del primo, Amanda (Courtney Henggeler). Ai due però non sembra importare molto, anzi, li vediamo punire un delinquente in un'officina nell'unico modo in cui sanno fare, per l'anima della Valley.