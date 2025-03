Citadel: Prime Video posticipa la seconda stagione e mette in pausa gli spin-off, ecco perché

News Serie TV

La costosissima serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo incontra nuovi ostacoli: ecco gli ultimi (poco rassicuranti) aggiornamenti sulla seconda stagione di Citadel e i suoi spin-off.

Neppure le spie hanno il lavoro assicurato. La seconda stagione di Citadel, la serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo per Prime Video, è stata posticipata. Lo fa sapere The Hollywood Reporter sottolineando come una delle serie più costose di sempre della piattaforma, e che già in passato è stata oggetto di una revisione creativa, stia attraversando nuovi problemi. Ma non è tutto: tutti gli spin-off internazionali legati alla serie, tra cui l'italiano Citadel: Diana e l'indiano Citadel: Honey Bunny che pure avevano riscosso un discreto successo nei rispettivi Paesi di riferimento, sono stati messi in pausa fino a data da destinarsi. Cosa sta succedendo?

Citadel: Perché la seconda stagione è stata positicipata da Prime Video

La seconda stagione di Citadel, annunciata (forse un po' troppo ottimisticamente) ancora prima del debutto della prima, sarebbe dovuta uscire in streaming entro quest'anno. Quella che inizialmente doveva essere una premiere autunnale nel 2025, ora vedrà la luce solo nella primavera del 2026. La sospensione degli spin-off è una conseguenza della revisione della serie principale che non ha convinto i vertici di Amazon MGM. Fonti vicine alla produzione hanno rivelato che Amazon non è soddisfatta dei progressi creativi della seconda stagione, portando a una pausa forzata della produzione. Questo nuovo intoppo è solo l'ultimo di una lunga serie di problemi che hanno afflitto la serie fin dal suo debutto, creando incertezze sul futuro di un progetto che doveva rappresentare il fiore all'occhiello della programmazione di Prime Video.

Citadel: Nuovo Trailer ITA: Citadel: Il nuovo trailer italiano della serie Amazon Prime Video - HD

Le ragioni di questo nuovo ritardo sembrano essere legate a insoddisfazioni riguardo ai materiali visionati finora della seconda stagione. Nonostante l'assenza di commenti ufficiali da parte di Prime Video, fonti interne parlano di una revisione in corso, con il rischio che la serie possa non rispondere agli elevati standard richiesti dalla piattaforma. Questo nuovo colpo arriva in un momento non certo facile per la società, dopo il passo indietro fatto da Jennifer Salke che si è recentemente dimessa dalla carica di presidente degli Amazon Studios (proprio lei, lo ricordiamo, aveva fortemente sostenuto il progetto di Citadel incoraggiando anche gli spin-off internazionali).

La trama e gli ostacoli affrontati da Citadel

Citadel racconta la storia di un'immaginaria agenzia indipendente di spie, nata con lo scopo di difendere la sicurezza dell'intera popolazione globale. Distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo, Citadel tenta di rinascere otto anni dopo quando ormai tutti i ricordi degli agenti scelti, come quelli di Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), sono stati cancellati. Nella prima stagione li abbiamo visti unire le forze nel tentativo di bloccare Manticore.

Citadel è stata una delle produzioni più costose di sempre per Prime Video, con un budget che ha raggiunto i 300 milioni di dollari solo nella prima stagione di sei episodi. Nonostante l'enorme investimento, la serie non è stata accolta molto bene dalla critica e non è riuscita a entrare nelle classifiche delle serie più viste in streaming negli Stati Uniti secondo Nielsen. Tuttavia Prime Video aveva comunque rinnovato la serie per una seconda stagione, alimentando le aspettative su un progetto pensato come un franchise globale.

La seconda stagione di Citadel: cosa ci aspetta?

Nonostante i problemi in corso, la seconda stagione resta una delle produzioni su cui Prime Video riversa aspettative. "La seconda stagione si baserà sull'intensa azione e sui personaggi complessi introdotti già nella prima stagione, promettendo colpi di scena e intrighi ancora più emozionanti", aveva affermato Angela Russo-Otstot, produttrice esecutiva di Citadel insieme a Anthony e Joe Russo (quest'ultimo dirigerà anche tutti gli episodi del nuovo ciclo), Scott Nemes e David Weil, che tornerà come showrunner. Nuovi attori si sono uniti al cast: Merle Dandridge, Rahul Kohli, Michael Trucco, Jack Reynor, Matt Berry e Gabriel Leone affiancheranno i protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas nella lotta contro l'organizzazione segreta Manticore.