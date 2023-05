Citadel è la seconda serie più vista di Prime Video che conferma il rinnovo per la stagione 2

News Serie TV

Prime Video ufficializza la seconda stagione dello spy drama globale che sarà interamente diretta da Joe Russo: torna anche lo showrunner David Weil.

Poche ore prima dell'uscita del finale della prima stagione, Prime Video ufficializza il rinnovo di Citadel per una seconda stagione (una notizia già data da fonti di stampa qualche mese fa, ben prima del debutto della costosissima serie). Ma non è tutto: il servizio di video in streaming ha fatto sapere che lo spy drama con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas è la seconda serie originale più vista fuori dagli Stati Uniti e la quarta più vista a livello globale. Ha fatto sapere, inoltre, che tutti gli episodi della seconda stagione saranno diretti da Joe Russo in persona (coinvolto finora solo come produttore esecutivo insieme a Anthony Russo, Angela Russo-Otstot e altri) e che al timone del nuovo capitolo ci sarà ancora David Weil come showrunner.



Citadel fenomeno globale: Le dichiarazioni

La presidente degli Amazon e MGM Studios Jennifer Salke, che è stata anche l'artefice di questo progetto globale da milioni di dollari, tramite un comunicato ha fatto sapere: "Citadel è un fenomeno veramente globale. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise basato su un'idea originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questo show ha attirato su Prime Video un numero enorme di nuovi spettatori da molte parti del mondo. L'enorme pubblico globale di questo debutto è una testimonianza della straordinaria visione di Joe e Anthony Russo, dell'incredibile talento di Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, e del lavoro instancabile dei team creativi, del cast e della troupe. Alla luce dello straordinario numero di clienti che hanno apprezzato questo show, non solo siamo entusiasti di rendere disponibile il primo episodio di Citadel a livello globale senza abbonamento, ma siamo inoltre felici di confermare che la serie tornerà per una seconda stagione".

"AGBO è entusiasta di entrare in questa prossima fase dello spyverse con Jen, Vernon e l'intero team di Amazon", hanno aggiunto i produttori esecutivi Anthony e Joe Russo. "L'innovativo storytelling di Citadel ha aperto la strada ad un'incredibile collaborazione mondiale con menti creative davanti e dietro la macchina da presa."

La trama di Citadel: Il primo episodio disponibile gratis

Citadel è un'immaginaria agenzia indipendente di spie, nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone e distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. La storia della prima stagione parte 8 anni dopo la distruzione di Citadel, quando ormai tutti i ricordi degli agenti scelti, come quelli di Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), sono stati cancellati. Ma almeno loro sono riusciti a salvarsi.

Ripartendo dalla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), la serie va avanti e indietro nel tempo svelando cosa è successo davvero, mentre Manticore minaccia di stabilire un nuovo ordine mondiale. Segue così Mason che si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie si ritrovano, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo. Il primo episodio di Citadel si potrà guardare gratuitamente e senza abbonamento su Prime Video da domani 26 maggio, quando sarà disponibile tutta la prima stagione.

