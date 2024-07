Citadel: Diana e The Bad Guy 2, Prime Video svela date d'uscita e nuove immagini

News Serie TV

Annunciate anche due new entry nel cast della serie con Luigi Lo Cascio: Aldo Baglio e Carolina Crescentini.

La lunga attesa sta per finire. Questo autunno su Prime Video arriveranno finalmente due titoli molto chiacchierati: Citadel: Diana, la serie italiana ambientata nel mondo di Citadel prodotta dai fratelli Russo, e la seconda stagione di The Bad Guy, una delle serie rivelazione del servizio. In occasione dell'evento Prime Video Presents Italia 2024, sono state mostrate nuove immagini delle due serie tv che vedete qui sotto (e i teaser trailer in anteprima solo per i partecipanti alla serata). Prime Video, inoltre, ne ha annunciato le date d'uscita: Citadel: Diana debutterà, con tutti i sei episodi che la compongono, il prossimo 10 ottobre, mentre The Bad Guy tornerà con la seconda stagione il 5 dicembre.

Citadel: Diana, la nuova serie ambientata nell'universo di Citadel

È italiano il primo capitolo/spin-off di Citadel, l'ambiziosa serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo che ha debuttato lo scorso anno su Prime Video con la serie madre. prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel: Diana vede protagonista Matilda De Angelis nei panni di una spia sotto copertura. La storia è ambientata a Milano nel 2023; otto anni prima l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l’occasione di uscirne e sparire per sempre, l’unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.

De Angelis è affiancata da un cast internazionale che include anche Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. La serie è scritta e diretta da un team di talenti tutti italiani: è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer e ha scritto la serie con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari. Gina Gardini di Cattleya ricopre il ruolo di showrunner.

The Bad Guy 2: Continua la storia di Nino Scotellaro

La Head of Italian Originals di Amazon Studios Nicole Morganti ha definito The Bad Guy una vera eccellenza italiana che ci invidiano anche all'estero. La serie con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi torna con una seconda stagione che continuerà a raccontare la storia del pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro, condannato per mafia, dato per morto, e diventato il bad guy che è stato ingiustamente accusato di essere.

Questa seconda stagione "torna come un ponte tra passato e futuro in un racconto che unisce il crime con la dark comedy e lascerà emergere segreti che stravolgeranno nuovamente la divisione tra buoni e cattivi", fa sapere Prime Video. È diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. Oltre a Lo Cascio e Pandolfi, nel cast tornano anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. Sono per ora top secret i ruoli assegnati alle new entry Aldo Baglio, Carolina Crescentini e al precedentemente annunciato Stefano Accorsi (quasi irriconoscibile in queste prime immagini).