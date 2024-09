News Serie TV

Insieme a Lisbona, appaiono sorridenti in uno scatto condiviso via Instagram: c'è del tenero tra le ex star di Chicago P.D. Tracy Spiridakos e Jesse Lee Soffer?

Tracy Spiridakos ha salutato Chicago P.D., ma potrebbe non aver rinunciato a una parte di essa. Nella Serie TV, la sua Hailey Upton è legata sentimentalmente a Jay Halstead, interpretato a sua volta da Jesse Lee Soffer, che ha fatto parte del cast dalla prima alla decima stagione. Spiridakos, invece, è subentrata a partire dalla quarta e ha deciso che l'undicesima sarebbe stata l'ultima. A generare curiosità sono alcuni scatti apparsi sul web: via Instagram, l'attrice ha immortalato le bellezze di Lisbona senza nascondere la compagnia dell'ex co-star. Che la coppia sia reale anche a telecamere spente?

Chicago P.D.: C'è del tenero tra Tracy Spiridakos e Jesse Lee Soffer? L'indizio che insospettisce i fan

Ai fan di Chicago P.D. non dispiacerebbe se l'amore tra Jesse Lee Soffer e Tracy Spiridakos si concretizzasse anche nella realtà. Considerata l'intesa sentimentale tra i due personaggi nella serie, non risulta così difficile credere che anche nella realtà tra i due interpreti sia sbocciato del tenero, e le ultime fotografie in vacanza condivise sul web suggerirebbero proprio questa pista. L'attrice ha mostrato il Portogallo attraverso i suoi occhi, condividendo anche un selfie insieme con Soffer, in cui entrambi sono sorridenti.

Se in Chicago P.D. Upton e Halstead hanno vissuto una lenta storia d'amore sfociata in un matrimonio e poi conclusasi con un divorzio, lontani dal set i due attori potrebbero essersi concessi una seconda opportunità. O quantomeno questo è quello che suggeriscono i tabloid americani, pronti a romanzare i dettagli condivisi via Instagram da entrambi. Per quanto l'idea possa ammaliare anche il pubblico, ad oggi la relazione tra Tracy Spiridakos e Jesse Lee Soffer non è stata resa ufficiale. Nell'attesa di una conferma (o di una smentita), sappiamo che Soffer tornerà presto sul piccolo schermo poiché coinvolto nella quarta stagione di FBI: International, mentre la Spiridakos è impegnata nella produzione del film Byrd and the Bees. Pur non avendo conferme al momento, Spiridakos non ha mai nascosto la sua vicinanza a Soffer. Quando è emersa la notizia della di lui uscita di scena in Chicago P.D., l'attrice via social ha condiviso una fotografia insieme al collega sul set, aggiungendo in didascalia:

Immagino che la notizia sia trapelata. Jesse, cosa posso dire, sei il migliore in assoluto. Grazie per la tua gentilezza, la tua guida e la tua amicizia. Sei il miglior marito sullo schermo che una ragazza possa desiderare. Mi mancherà stare sul set con te ogni giorno. Non vedo l'ora di scoprire cosa ti riservi il mondo.