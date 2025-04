Charlie Cox "lascia" Daredevil per Adults, terza stagione per Mayfair Witches e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, Zach Galifianakis in The Audacity, The Chi ospita Phylicia Rashad e una nuova aggiunta al cast della stagione 5 di Only Murders in the Building.

Charlie Cox ha svestito brevemente i panni del supereroe per indossarne altri nella nuova comedy di FX Adults (conosciuta precedentemente con il titolo Snowflakes). Il protagonista di Daredevil: Rinascita sarà una delle guest star degli otto episodi in onda negli Stati Uniti dal 28 maggio.

Adults ruota attorno a un gruppo di cinque amici ventenni che vivono a New York e affronta le vittorie, le sconfitte e le umiliazioni tipoche di chi esordisce nel mondo degli adulti. Che si tratti di farsi strada al lavoro, di destreggiarsi nel sistema sanitario, di organizzare una cena o di frequentarsi nell'era delle app, il gruppo scopre che niente nel mondo reale è semplice e che tutte le sue migliori intenzioni tendono a peggiorare le cose.

Cox interpreterà un ruolo non meglio precisato. La lista delle guest star include inoltre Julia Fox (Diamanti grezzi), Ray Nicholson (Panic), D'Arcy Carden (The Good Place), Grace Kuhlenschmidt (Search Party) e John Reynolds (Stranger Things).

Mayfair Witches rinnovata per una terza stagione

AMC ha rinnovato Mayfair Witches, la sua seconda serie basata sugli amati romanzi fantasy della compianta Anne Rice, per una terza stagione. Un nuovo ciclo di episodi che avrà al timone nuovamente Esta Spalding, questa volta affiancata dal co-showrunner Thomas Schnauz (Breaking Bad). "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Tom Schnauz nel nostro team per la terza stagione di Mayfair Witches", ha detto Spalding in un comunicato. "Un tocco contemporaneo nella storia di Salem, promette di essere la nostra stagione più deliziosa". Il rinnovo segue quello di Interview with the Vampire, anch'essa per una terza stagione. Debutterà invece in autunno la nuova The Talamasca: The Secret Order.

Zach Galifianakis in The Audacity di Jonathan Glatzer

La nuova serie di Jonathan Glatzer (Succession) per AMC ambientata nella Silicon Valley, ora intitolata The Audacity, ha affidato un ruolo ricorrente alla star di Hollywood Zach Galifianakis. Il drama segue miliardari, lottatori, sognatori e altri inseguire lo status di unicorno, mantenere matrimoni, abusare di sostanze nella ricerca di soluzioni futuristiche ai problemi odierni e canalizzare l'audacia necessaria per costruire il mondo che stanno creando davanti ai nostri occhi. Il tutto mentre affrontano le problematiche reali legate all'impatto dell'intelligenza artificiale, dei big data e della rivoluzione tecnologica in rapida accelerazione.

Secondo Deadline, Galifianakis interpreterà Carl Bardolph, un uomo ricco oltre ogni immaginazione e irrimediabilmente disilluso. Lui ha trascorso anni a osservare dall'ombra il mondo della tecnologia avanzare, indifferente con coloro che sono venuti dopo di lui e disinteressato a tornare. Ma quando Duncan (Billy Magnussen) va da lui e lo riporta nel mondo, Carl non torna come mentore o salvatore ma come un problema.

The Chi ospita Phylicia Rashad nella stagione 7

La veterana dello schermo Phylicia Rashad (I Robinson, This Is Us) interpreterà un ruolo da guest star nella settima stagione di The Chi. Renee, il suo personaggio, è una delle poche persone che vede il pastore Zeke per quello che è veramente. Ruoli da guest star sono stati affidati anche a Wendy Raquel Robinson (The Game) e Karrueche Tran (Claws): Riley Dalton, una donna dolce e diretta che ha subito una grande perdita la quale le consente di aiutare gli altri nei momenti più difficili della loro vita, e Zuri, una donna perseguitata dai problemi nonostante i suoi sforzi per evitarli o risolverli.

Colin From Accounts avrà una terza stagione

Colin From Accounts, dramedy romantico creato e interpretato da Patrick Brammall e Harriet Dyer, ha ottenuto l'okay per la produzione di una terza stagione, ben dieci mesi dopo il finale della seconda. La serie segue Gordon e Ashley, che trovano la scintilla dell'amore mentre si prendono cura di un cane ferito che chiamano Colin. "Siamo molto felici di presentarvi la terza stagione del nostro show", hanno detto Brammall e Dyer in un comunicato. "A dire il vero, visto come abbiamo concluso la seconda stagione, sarebbe stato strano non farne una terza, perciò eccoci qui. Vi promettiamo che non vi lasceremo più in sospeso in questo modo. Probabilmente".

Only Murders in the Building: Anche Jermaine Fowler nella stagione 5

Jermaine Fowler, attore visto più recentemente in A Murder at the End of the World, ha ottenuto un misterioso ruolo ricorrente nella quinta stagione della serie di successo Only Murders in the Building. Si aggiunge ai precedentemente annunciati Renée Zellweger, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key e Logan Lerman.