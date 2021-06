Central Park torna a cantare nel trailer ufficiale della stagione 2

News Serie TV

La serie animata musicale tornerà in streaming su Apple TV+ dal 25 giugno.

La divertente serie animata musicale Central Park torna a mostrarsi, questa volta con il trailer ufficiale, in attesa dell'imminente debutto della seconda stagione, venerdì 25 giugno su Apple TV+ con i primi tre episodi. Creata dallo stesso team dietro Bob's Burgers, la comedy vanta un cast di voci eccezionale nella versione originale, il quale include tra gli altri Josh Gad, Stanley Tucci, Daveed Diggs e Tituss Burgess.

Central Park 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

Nominata all'Emmy per l'interpretazione di Leslie Odom Jr., Central Park segue l'eccentrica famiglia del custode dell'enorme e rinomato parco al centro di Manhattan. Non sempre all'altezza della situazione, nella seconda stagione i Tillerman continueranno a vivere e prendersi cura del parco. Molly (ora doppiata dall'attrice di colore Emmy Raver-Lampman, la quale ha preso il posto di Kristen Bell sulla scia del momento di protesta Black Lives Matter) vivrà le prove e le tribolazioni dell'adolescenza, Cole sarà messo alla prova da un momento particolarmente imbarazzante a scuola, Paige continuerà a inseguire la storia di corruzione del sindaco e Owen si destreggerà nella gestione del parco, del suo staff e della sua famiglia, il tutto con il sorriso stampato in faccia. Nel frattempo, Bitsy si avvicinerà sempre di più al suo obiettivo sinistro di reclamare la proprietà di Central Park, con una Helen al suo fianco che continuerà a chiedersi se la donna l'abbia inserita o meno nel suo testamento. Tutto questo, come sempre, accompagnati dal buffo e goffo violinista e narratore Birdie.

Come annunciato lo scorso marzo, Central Park avrà anche una terza stagione. Su Twitter, la co-ideatrice Loren Bouchard aveva scritto in occasione del rinnovo: "Con le stagioni 2 e 3 di Central Park avremo altri 29 episodi e qualcosa come 115 nuove canzoni. Le persone che fanno questa serie mi stupiscono con il loro talento, la loro ambizione e volontà d'animo. E anche Apple e 20th hanno dimostrato la loro volontà d'animo! Sono onorata di far parte di qualcosa con così tanta audacia".