Celebrity Hunted 3, chi vincerà la nuova stagione? Una clip in esclusiva

Gli ultimi tre episodi del reality thriller di Prime Video in streaming giovedì 24 novembre.

"Quest'edizione è molto particolare, diversa completamente dalle altre due e anche molto divertente". Ad averlo dichiarato, durante la conferenza stampa della stagione 3 di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, è stata la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa (LOL), anche la protagonista di una clip che ComingSoon.it vi propone in esclusiva in attesa degli ultimi tre episodi, giovedì 24 novembre in streaming su Prime Video.





Celebrity Hunted 3: I protagonisti della nuova stagione

Uno degli show di maggior successo della piattaforma, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo segue un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l'Italia, nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la propria libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia sono alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber sicurezza, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori possono utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, così come queste possono farsi aiutare da chiunque - amici, parenti o sconosciuti. Partendo da piazza della Signoria a Firenze, riuscire a raggiungere il traguardo senza farsi catturare sta nella loro capacità di adattamento e nella loro inventiva.

In aggiunta alla Follesa, i protagonisti di questa nuova edizione sono la super coppia di Gomorra: La serie Salvatore Esposito e Marco D'Amore; la vera coppia Luca Argentero e Cristina Marino, lui star di DOC e lei tra i volti di Un passo dal cielo; i comici e attori Ciro Priello e Fabio Balsamo, membri del noto gruppo comico The Jackal; e due big del panorama musicale italiano, il rapper Rkomi e il cantante Irama.