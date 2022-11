Celebrity Hunted, su Prime Video riparte la caccia all'uomo: Nella stagione 3 divertimento e tanti colpi di scena

Speciali Serie TV

La fuga parte da piazza della Signoria a Firenze giovedì 17 novembre, con i primi tre episodi.

La persona giusta al posto giusto fa la differenza. In pochi anni, Nicole Morganti e il suo team ad Amazon Studios sono riusciti a mettere insieme per Prime Video la migliore offerta streaming originale italiana - divertente, diversificata, anche impegnata. Che stia funzionando lo dimostra il fatto che gran parte di questi show sono tra i pochi italiani a essere andati oltre la prima stagione, ad aver creato un fandom che li brama. Come Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, da giovedì 17 novembre di nuovo sul servizio streaming con la terza stagione (ai primi tre episodi ne seguiranno altrettanti il 24).

L'idea a metà tra reality e thriller è spassosissima: un gruppo di celebrità, divise in squadre, ha limitate risorse economiche e tutta l'inventiva che sarà capace di tirare furi per preservare la propria libertà in giro per l'Italia, mentre alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber sicurezza, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari danno loro la "caccia" per due settimane. I protagonisti di questa nuova edizione dello show prodotto da Endemol Shine Italy sono la super coppia di Gomorra: La serie Salvatore Esposito e Marco D'Amore; la vera coppia Luca Argentero e Cristina Marino, lui star di DOC e lei tra i volti di Un passo dal cielo; la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, per Prime Video già nella prima stagione di LOL; i comici e attori Ciro Priello e Fabio Balsamo, membri del noto gruppo comico The Jackal; e due big del panorama musicale italiano, il rapper Rkomi e il cantante Irama.

La macchina è imponente. 140 persone di troupe impegnate sul programma. 20 operatori di ripresa e 47 tra telecamere e GoPro. 31 droni e decine i mezzi, tra cui gommoni, navi, treni e persino due elicotteri. L'unico loro obiettivo: seguire l'imprevedibile fuga dei nove protagonisti, questa volta partita da piazza della Signoria a Firenze. Un non-farsi-catturare vissuto con ansia da alcuni, con sorprendente competitività da altri, spesso con una comicità brillante o del tutto casuale. Ogni mezzo è lecito. Inoltre, a loro discrezione, i fuggitivi possono chiedere aiuto ad amici, parenti o sconosciuti. Finanche a Gianni Morandi - perché no? Intuito e sangue freddo sono fondamentali per mettere in atto le rispettive strategie. Il più piccolo errore potrebbe costargli carissimo e ogni mossa falsa potrebbe essere un indizio per i cacciatori, portandoli sulla loro strada. "Il bravissimo operatore che mi seguiva non si è scomposto proprio", ha riconosciuto D'Amore. "Quando mi ha visto morire sul marmo di Campobasso, non è che ha detto 'Ora gli do una mano ad alzarsi'. Non se n'è f*****o proprio. Mi sono riattaccato le ossa e mi sono rialzato". Per Follesa, "quest'edizione è molto particolare, diversa completamente dalle altre due e anche molto divertente".

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo: I protagonisti della stagione 3

Luca Argentero e Cristina Marino: Luna di miele in fuga

Si potrebbe pensare che un attore abbia una predisposizione naturale al travestimento, ma questo non può salvarti dagli imprevisti. Per la neo coppia l'idea era prendersi qualche giorno per stare più tempo insieme e riscattarsi della mancata luna di miele a causa della pandemia. Tuttavia, le cose sono andate un po' diverse da come si aspettavano. "Poi capirete perché, ma la nostra è stata un'esperienza zoppicante", ha rivelato Marino. "Nonché dolorante", ha aggiunto Argentero.

Il fatto di essere una coppia anche nella vita, però, deve averli aiutati. O no? "Dopo un po' ti dimentichi che ti stanno seguendo delle telecamere, quindi è uscita anche la parte divertente di Argentero che magari si conosce poco, perché è sempre molto serio, molto torinese. Sono contenta che vedrete con chi ho a che fare tutti i giorni", ha scherzato Marino. "Fondamentalmente sono stato trattato da Cristina come una zavorra. Un pesante zaino sulle sue spalle" è stata la risposta del marito, che durante la fuga si è persino tinto i capelli di azzurro. "Cristina vive di uno spirito di competizione tremendo. Prima ancora della fuga era già proiettata solo ed esclusivamente verso l'unica ipotesi possibile: la vittoria. Questo per farvi capire il suo tipo di atteggiamento nei confronti di questa esperienza che io ho vissuto soprattutto come un gioco ma che ha avuto a che fare con un'agonista. Mi sono dovuto adeguare".

Marco D'Amore e l'ansia di Salvatore Esposito

La fuga degli ex Ciro e Gennaro è all'insegna dei sette peccati capitali, un'idea per confondere ulteriormente i cacciatori. Su come sia nata, D'Amore ha spiegato: "Ci piace il cinema. E quindi piacendoci il cinema ci siamo detti 'Troviamo un riferimento cinematografico'. Ovviamente stiamo parlando di Seven, e immaginando sette tappe possibili a ognuna abbiamo attribuito un vizio capitale, giocando poi anche con le persone che ci hanno dato una mano, ma soprattutto lanciando una sfida a chi ci stava dietro". E rivolgendosi all'amico ha aggiunto: "Tu l'hai capito questo adesso, no?". Esposito, stando al gioco, ha risposto: "Ah no, scusa. Tu ogni tanto dicevi: 'Dai una carta a questo'. Pensavo stessi giovando a scopone scientifico".

D'Amore ha lamentato, sempre con tono scherzoso, quanto per Esposito il più grande problema sia stato "non capire che era un gioco. Ma una realtà. E quindi si svegliava alle tre di notte dicendo 'Ho sentito un rumore', 'Ci stanno prendendo'. Ho scoperto tutte le sue patologie: dalla claustrofobia alla paura del vuoto, di cadere, alla solitudine, e una certa affezione - poi capirete - per le pecore". Lui ha risposto: "Quando interpreto, o lavoro, o faccio qualcosa, la faccio bene. Quindi se sto facendo un gioco e devo scappare perché mi stanno inseguendo e devo vivere con quella tensione, io quella tensione la riverso su di te, perché non sto giovando da solo. Tutti noi, e chi dice il contrario è un fasullo, all'inizio non ci rendevamo conto di quanto ti prendesse l'ansia di essere inseguito da qualcuno, di vivere costantemente guardandoti le spalle. Quell'ansia ti viene".

Katia Follesa in solitaria

Non si è capito se l'animale da palcoscenico ed esperta di dolci Katia Follesa si sia ritrovata sola in quest'avventura per scelta o imposizione, ma questo certamente non l'ha fermata. Anzi. "Vanto una carriera da atleta che ovviamente ho messo in questo progetto", ha detto con il suo modo di fare malandrino. "Condividere questa esperienza con qualcuno sarebbe stato sicuramente più bello, ma me l'hanno imposto. Sono andata da sola, però sono andata bene! Mi sono divertita".

"Ho viaggiato con il mio zainetto da sola, con la mia anima, i miei pensieri, a contatto con la natura… molte cose belle ho fatto", ha continuato. In realtà, a un certo punto qualcuno l'ha accompagnata, a cominciare da suo compagno Angelo Pisani. Ma per un breve tragitto. La verità, come poi ha detto, "è che c'era l'idea di andare in coppia ma il partner che avevo scelto per esigenze di lavoro non poteva. Era Bradley Cooper". Scherzi a parte, "all'inizio volevo [essere in coppia con qualcuno], ma poi mi hanno detto: 'Senti, ma perché non vai da sola?'. E lì mi sono gasata ancora di più. Ho detto: 'Va bene, dai. Vado da sola. Sola fino alla fine'. Che poi è un po' il mio destino: stare da sola… Se dovessi dare a quest'esperienza il titolo di una canzone sarebbe senz'altro A modo tuo cantata da Elisa".

Ciro Priello e Fabio Balsamo: Poteva essere Dinner Club e invece...

L'intera, precipitosa fuga del duo di The Jackal rischia di sembrare un crossover con un altro show di Prime Video, Dinner Club, tale è la loro preoccupazione per riempire un frequente vuoto allo stomaco. E questo, quando hai alcuni tra i migliori investigatori alle calcagna, può essere un problema. "È stato soprattutto un viaggio culinario a tappe", ha riconosciuto Balsamo. Una fame costante "come condizione principale, una conditio sine qua non, altrimenti non avremmo partecipato". Priello ha aggiunto: "E invece io quella di non correre mai".

"Abbiamo voluto raccontare la nostra amicizia. Far vedere qualcosa in più della nostra amicizia. E far capire soprattutto chi è che porta veramente avanti questo gruppo: chi pensa alle cose, chi lavora... Aurora", ha detto Balsamo parlando di questa nuova esperienza televisiva.

Rkomi e Irama: "Arroganti e maleducati"

La coppia forse più sorprendente di questa stagione è anche quella per la quale l'esperienza era più lontana da quello che fa abitualmente. Stiamo parlando di Rkomi e Irama, i quali invece hanno sfoderato quella che D'Amore ed Esposito, - non del tutto d'accordo con il pensiero di poco prima - chiamerebbero cazzimma, ovvero furbizia opportunistica. Li si vede sfoderare un notevole vigore fisico. Fare qualsiasi cosa. E ovviamente cantare. "Noi facciamo musica. Per alcuni musica, per alcuni casino. In Celebrity Hunted soprattutto casino, in effetti. Non abbiamo forse capito quale fosse lo scopo", ha ironizzato Rkomi. Per Irama l'esperienza "è stata bellissima. Tra l'altro, ci sono cose che faccio ancora adesso: organizzo ogni tanto dei party su dei bus con delle signore anziane. Questo vizio mi è rimasto. È stato molto emozionante e soprattutto divertente".

In realtà, come affrontare questa sfida i due artisti lo hanno capito eccome. Ispirandosi alle loro canzoni Arrogante e Maleducata, questo è stato anche il loro atteggiamento rispetto alla sfida. "Con i cacciatori siamo stati molto arroganti e maleducati. Abbiamo giocato con gli sfottò, li abbiamo provocati costantemente, ne abbiamo combinate di tutti i colori", ha raccontato Irama. E rispetto all'esperienza, ha aggiunto: "Lo abbiamo fatto per conoscerci ancora di più. È sempre bello mettersi in gioco. Cercare di prenderla con leggerezza e provare a evadere un po'. E in questo programma secondo me siamo evasi in tutti i sensi".