CBS rinnova NCIS, Blue Bloods e altre tre serie tv

Confermato anche il ritorno nella stagione 19 di NCIS del protagonista Mark Harmon.

I fan di NCIS possono tirare un profondo sospiro di sollievo. Dopo i timori delle scorse settimane sulla possibile conclusione imminente del procedurale di successo o sulla sua eventuale prosecuzione senza Mark Harmon, che pare avesse espresso il desiderio di lasciare il ruolo di Leroy Jethro Gibbs, CBS è entrata a gamba tesa nella discussione annunciando che NCIS tornerà, con la diciannovesima stagione, e che Harmon rimarrà al suo posto. Non è chiaro però se a tempo pieno o solo per un numero limitato di episodi, alla luce di come la storia del personaggio si sta evolvendo da qualche episodio a questa parte.

Gli altri rinnovi di CBS

La rete dell'Occhio ha ufficializzato anche i rinnovi degli altri suoi procedurali Blue Bloods, per la dodicesima stagione, Bull, per la sesta stagione, Magnum P.I., per la quarta stagione, e S.W.A.T., per la quinta stagione. Questi rinnovi seguono e si aggiungono a quelli annunciati precedentemente di Bob Hearts Abishola (terza stagione), FBI (quarta stagione), FBI: Most Wanted (terza stagione), The Equalizer (seconda stagione), The Neighborhood (quarta stagione) e Young Sheldon (quinta, sesta e settima stagione), mentre termineranno entro la primavera MacGyver, Mom ed NCIS: New Orleans.

Devono essere ancora stabilite, invece, le sorti delle altre serie di CBS All Rise, B Positive, Clarice, NCIS: Los Angeles, SEAL Team, The Unicorn e United States of Al. Tra queste, a non avere una nuova stagione sarà quasi sicuramente Clarice, viste le medie d'ascolto disastrose, mentre la maggior parte delle altre dovrebbe continuare.