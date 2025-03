CBS cancella a sorpresa FBI: International e FBI: Most Wanted

News Serie TV

FBI: International e FBI: Most Wanted cancellate a CBS dopo quattro e sei stagioni. Quale destino ora per il franchise The FBIs?

Due delle serie più seguite della tv americana sono state cancellate. Solito paradosso della rete americana CBS, dove tutto va più o meno bene e occorre sacrificare qualcosa per rinnovare il palinsesto. Quest'anno sembra essere accaduto con FBI: International e FBI: Most Wanted, entrambe le quali non torneranno per la stagione televisiva 2025-26.

Cancellati gli spin-off di FBI: Quale destino per il franchise?

Le cancellazioni di FBI: International e FBI: Most Wanted sono arrivate due settimane dopo l'annuncio del maxi rinnovo congiunto di Elsbeth, Fire Country, Georgie & Mandy's First Marriage, Ghosts, NCIS - Unità anticrimine, NCIS: Origins e NCIS: Sydney e Tracker, che si era aggiunto agli altri rinnovi annunciati precedentemente, incluso quello della serie ammiraglia FBI, confermata fino al 2027. Lo spin-off incentrato sull'International Fly Team, in onda con la quarta stagione, è seguito da una media di 6,53 milioni di spettatori, mentre lo spin-off sulla Fugitive Task Force, giunto alla sesta, ne sta attirando 6,5 milioni. Sono numeri a dir poco invidiabili, sebbene in entrambi i casi in calo del 10% rispetto alle stagioni precedenti. Inoltre, rispetto ai 14 drama in onda su CBS, questi sono rispettivamente l'ottavo e il nono più visti.

Sia FBI: International sia FBI: Most Wanted sono tuttora in produzione, quindi c'è un minimo di speranza che i rispettivi team creativi riescano a realizzare un finale capace di concludere adeguatamente le storie. Nel frattempo, rimane poco chiaro per ora cosa CBS abbia intenzione di fare con il franchise co-ideato da Dick Wolf (lo stesso dei franchise Law & Order e One Chicago). Non è escluso che un nuovo spin-off possa prendere il posto di una delle due. Infatti, risale allo scorso gennaio la notizia dello sviluppo di FBI: CIA, una nuova serie - scritta da Wolf con lo showrunner di FBI: Most Wanted David Hudgins, la sceneggiatrice dei film Marvel Captain Marvel e Guardiani della Galassia Nicole Perlman e l'ex agente della CIA David Chasteen (già consulente per Tom Clancy's Jack Ryan) - incentrata su un severo e devoto agente dell'FBI e un astuto agente della CIA che uniscono le forze come parte di una nuova task force clandestina incaricata di contrastare e prevenire il terrorismo interno a New York City e dintorni. Personaggi che saranno introdotti in un prossimo episodio della settima stagione di FBI.

L'inaspettata cancellazione di FBI: International e FBI: Most Wanted accende inoltre un campanello d'allarme per il destino degli altri drama di CBS non ancora rinnovati le cui medie d'ascolto sono inferiori alle loro. Ci riferiamo a S.W.A.T. e The Equalizer. La storia, anche recente, insegna però che la rete dell'Occhio non usa gli ascolti come unico o principale parametro di valutazione. Ne è un esempio il rinnovo di Fire Country, anch'essa più in basso nella Top 14.