Carême: Il trailer ufficiale italiano della serie sul primo chef delle celebrità della storia

Co-creata anche dall'italiano Davide Serino, Carême è una nuova dramedy originale in lingua francese che arriverà in streaming su Apple TV+ ad aprile: ecco il trailer ufficiale in italiano.

Cosa hanno in comune Napoleone Bonaparte, Gioachino Rossini e lo Zar Alessandro I di Russia? Non è l'inizio di una barzelletta perchè la risposta è servita: tutti e tre poterono apprezzare le prelibatezze preparate dallo chef Marie Antoine Carême, probabilmente il cuoco più famoso della storia. Sicuramente colui che, vissuto a cavallo tra diciottesimo e diciannovesimo secolo, ha inventato lo stile di cucina che diventerà noto come haute cuisine, l'alta cucina francese. A questo pittoresco personaggio è dedicata Carême, una nuova serie dramedy in lingua francese che arriverà in streaming su Apple TV+ a partire dal 30 aprile con i primi due episodi degli otto totali seguiti da un episodio settimanale, fino all'11 giugno. Il servizio di video in streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale, che vedete qui sotto, in cui vediamo il protagonista Benjamin Voisin (Illusioni perdute) proprio nei panni del celebre chef. Non aspettatevi però una docufiction, perché Carême ha tutta l'aria di essere una serie che strizza l'occhio al pubblico contemporaneo, con intrighi, scene piuttosto spinte e un'ironia molto sottile.





La trama e il cast di Carême, nuova serie di Apple TV+

Diretta da Martin Bourboulon (I tre moschettieri - D'Artagnan) e creata da Ian Kelly con l'italiano Davide Serino (The Bad Guy), Carême è ispirata al libro Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef scritto dallo stesso Kelly. Al centro del racconto c'è la storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême (Voisin), che passa dalle umili origini parigine all'apice della celebrità culinaria nell'Europa napoleonica. Sebbene sogni solo di diventare lo chef più famoso del mondo, il suo talento e le sue ambizioni attirano l'attenzione di politici famosi e potenti, che lo usano come spia per la Francia. Determinato a sfuggire alla povertà e a realizzare il suo sogno, Carême può scegliere la vendetta o decidere di avere tutto: donne, ricchezza, fama, ma a quale prezzo? Il suo amore? La sua anima? La sua vita?

Nel cast ci sono anche Jérémie Renier (My Way), Lyna Khoudri (Non conosci Papicha) e Alice Da Luz (Hanami).La serie è prodotta a livello esecutivo da Vanessa van Zuylen con VVZ Production e Dominique Farrugia con Shine Fiction di Banijay per Apple TV+ ed è stata girata in luoghi emblematici di Parigi e dintorni, tra cui l'Opéra Garnier, il Palais des Tuileries, il Palais Royal e altri ancora.