Cancellata Wayward Pines, M. Night Shyamalan dirige un thriller psicologico per Apple

A 24 ore dalla notizia che FOX non produrrà una terza stagione di Wayward Pines, cancellando di fatto la serie, si apprende che M. Night Shyamalan, il suo produttore esecutivo famoso per aver diretto Il sesto senso, ha unito le forze con Apple per portare in tv un thriller psicologico del quale sarà anche in questo caso il regista del primo episodio.

Il drama senza titolo, del quale il gigante delle tecnologie ha ordinato una prima stagione di 10 episodi, porta la firma di Tony Basgallop, precedentemente dietro le quinte di Berlin Station e 24: Live Another Day, anche il produttore esecutivo con Shyamalan, Aswin Rajan (Wayward Pines), Jason Blumenthal (Sette anime), Todd Black (Barriere) e Steve Tisch (Forrest Gump). Per quanto riguarda la trama, tutti i dettagli sono al momento tenuti sotto chiave.

Per Apple, di recente lanciatasi nel mercato degli sceneggiati originali, si tratta dell'ennesimo ordine diretto. Si aggiunge al remake di Amazing Stories a cura di Steven Spielberg, al drama con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ambientato nel mondo dei programmi del mattino, alla comedy ispirata dal libro You Think It, I'll Say It con protagonista Kristen Wiig, al drama sci-fi di Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) ambientato nello spazio, all'adattamento di Are You Sleeping con Octavia Spencer, al drama "innovativo" del regista di La La Land Damien Chazelle, e all'antologia sull'immigrazione Little America dei nominati all'Oscar per The Big Sick Kumail Nanjiani ed Emily V. Gordon.