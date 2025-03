Cacciatori di tesori su Netflix: il trailer della docuserie Gold & Greed: caccia al tesoro di Fenn

News Serie TV

Debutta in streaming il 27 marzo sulla piattaforma una nuova docuserie davvero curiosa e originale. Il suo trailer promette benissimo.

Siamo sepolti da docuserie true crime, o a tema sportivo, o dedicate a cantanti e musicisti, ma per fortuna ogni tanto dal mare magnum dello streaming emerge anche qualcosa di più originale e, almeno per alcuni, più interessante. Per esempio, dal 27 marzo su Netflix saranno disponibili i tre episodi di una serie documentaria che si intitola Gold & Greed: caccia al tesoro di Fenn, e che racconta esattamente quello che suggerisce il titolo: di un gruppo di persone che si sono messe alla ricerca di un misterioso forziere pieno di oro e gioielli nascosto da un anziano sulle montagne del Nuovo Messico, che aveva lasciato come indizio per il ritrovamento non una mappa, come ai tempi dei pirati, ma un misterioso poema.

Ecco nel dettaglio la trama:

Nel 2010, l'ottantenne Forrest Fen ha nascosto un tesoro straordinario tra le montagne a nord di Santa Fe. Per scovarlo è necessario decifrare gli indizi racchiusi in un'enigmatica poesia di ventiquattro versi, che ha dato il via a una caccia al tesoro durata dieci anni. In centinaia si sono lasciati alle spalle lavoro, famiglia e, in alcuni casi, persino la vita nel tentativo di scoprire il nascondiglio dei milioni di Fenn. Oggi, per la comunità di cercatori convinti, quella pericolosa avventura si è trasformata in un'ossessiva ricerca della verità. Questa docuserie racconta un evento più unico che raro: una caccia al tesoro in cui il bottino è stato realmente trovato... e il mistero su dove potrebbe essere nascosto ancora una volta.

C'è davvero di che essere curiosi, e ancora di più lo si è grazie all'intrigante trailer che potete vedere qui di seguito. A produrre e dirigere Gold & Greed: caccia al tesoro di Fenn è stato Jared McGilliard. E se questo genere più bizzarro di miniserie documentarie vi interessa, recuperate anche Sasquatch, nella quale si parlava del mito del bigfoot, di coltivazioni segrete di marijuana in California, e di misteriosi omicidi mai risolti.

Gold & Greed: caccia al tesoro di Fenn: il trailer della docuserie Netflix