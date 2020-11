Buon compleanno Tom Ellis: 5 curiosità sull'attore che interpreta il magnetico Lucifer Morningstar

News Serie TV

L'interprete del diavolo più amato della tv compie oggi 42 anni: ecco alcuni fatti poco noti sulla sua vita, svelati proprio da lui.

Lo abbiamo visto in Merlin, nella comedy britannica Miranda e persino in Doctor Who. Ma il ruolo della vita per Tom Ellis, che compie oggi 42 anni, è arrivato con Lucifer, la serie procedurale creata da Tom Kapinos dove interpreta il Signore degli Inferi Lucifer Morningstar, che si è trasferito sulla Terra, a Los Angeles, e ha iniziato a collaborare con la detective Chloe Decker per risolvere omicidi. L'attore festeggia il compleanno mentre sono in corso le riprese della sesta e ultima stagione della serie che arriverà prossimamente in streaming su Netflix. Ellis è di solito molto riservato e condivide raramente fatti personali sui suoi social prediligendone l'uso per dare messaggi sociali o promuovere campagne di beneficenza. Recentemente, però, è stato ospite del podcast I Hate Talking About Myself, un programma in cui i protagonisti di diverse serie Netflix si confrontano con i peggiori intervistatori che possano esistere: se stessi. In quell'occasione Ellis si è sbottonato sulla sua vita privata condividendo con i fan alcuni fatti poco noti su di lui. In attesa dei nuovi episodi, quale ricorrenza migliore per conoscerlo meglio? Da uno scherzo andato storto alle sue più grandi paure fino alle sue emoji preferite, ecco 5 curiosità che forse non conoscevate su Tom Ellis.

Gli piacerebbe essere un esperto di finanza

Tom Ellis ha confessato di avere un pessimo rapporto con i risparmi. "Se potessi diventare immediatamente esperto in qualcosa sceglierei di diventare un esperto di finanza. Perché sono pessimo nel gestire i soldi".

Le emoji preferite di Tom Ellis

La risposta sembra un po' scontata ma calza a pennello. A chi gli ha chiesto quali siano le sue emoji preferite, Ellis ha confessato di avere un debole per l'emoticon del diavolo viola che si trova sempre tra le sue ultime faccine inviate. Predilige però anche quella del braccio muscoloso, che è solito inviare al suo personal trainer.

Una delle sue serie tv preferite è La fantastica signora Maisel

Chi l'avrebbe detto? Una delle serie tv preferite di Tom Ellis non si trova su su Netflix ma su Amazon Prime Video. L'attore ha confessato di avere un'osessione per La fantastica signora Maisel, la serie di Amy Sherman-Palladino con Rachel Brosnahan. Alla domanda 'se potessi viaggiare nel tempo, in che epoca andresti?' ha quindi risposto: "Al momento andrei verso la fine degli anni '50 e gli inizi degli anni '60. Penso sia un bel periodo per vivere. Dopo la guerra il mondo stava rinascendo. E non c'erano social media o cellulari. Fantastico".

Le più grandi paure dell'attore di Lucifer

Si direbbe che il Diavolo non debba temere nulla. Eppure anche Tom Ellis ha delle fobie molto comuni. L'attore ha ammesso che, oltre a temere per lo stato attuale del mondo e per il clima politico, tra le sue più grandi paure ci sono quella dell'altezza e quella delle iniziezioni. "Più divento vecchio e più mi rendo conto di aver paura delle altezze. Inoltre faccio veramente schifo con le iniezioni", ha precisato.

Non è molto bravo a fare gli scherzi

Qual è lo scherzo più memorabile fatto a qualcuno da Tom Ellis? L'attore britannico ha risposto a questa domanda cogliendo l'occasione per svelare ai suoi fan di non essere molto bravo a fare degli scherzi. Ha raccontato che il suo scherzo più memorabile è anche quello che è andato miseramente storto. "Lavoravo ad un film insieme a molti attori più giovani e, in pausa pranzo, facevano sempre quello scherzo per cui si fa annusare a qualcuno una pietanza, tipo un dessert, con la scusa di sbatterglielo in faccia", ha raccontato. Peccato che le cose non siano andate come previsto. "L'ho trovato divertente e l'ho fatto a una ragazza della troupe ma lei, invece di ridere, è scoppiata in lacrime. Tutti erano imbarazzati e io mi sono sentito malissimo", ha svelato Ellis.

Per conoscere tutte le novità sui prossimi episodi della serie che vede Tom Ellis protagonista, potete leggere il nostro approfondimento con le anticipazioni sulla trama sul cast dei nuovi episodi di Lucifer.