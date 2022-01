Buon anno dai Peaky Blinders: Ecco il trailer ufficiale della sesta stagione!

News Serie TV

La serie di Steven Knight sta per tornare con l'ultima stagione su BBC (e, in Italia, successivamente su Netflix).

Per ordine dei Peaky Blinders, c'è un nuovo motivo per festeggiare in questo primo giorno dell'anno! BBC ha appena diffuso il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, la serie crime in costume creata da Steven Knight e ambientata nella Birmingham degli anni '20. Arriverà presto sulla rete britannica mentre per vederla in Italia, su Netflix, dovremo attendere ancora qualche mese.

Peaky Blinders: Da dove ripartirà l'ultima stagione

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Cillian Murphy). La sesta ripartirà sicuramente da questa circostanza ma, pur essendo l'ultima stagione, non concluderà la storia. I Peaky Blinders, infatti torneranno in un film ambientato a Birmingham la cui produzione è prevista per il 2023 (e di cui ancora non conosciamo i dettagli). Per ora, parlando della stagione finale, Knight si è limitato a dire che sarà la "migliore di tutte" e di essere sicuro che "i nostri fantastici fan la adoreranno".

Il cast: Chi torna nell'ultima stagione

Nella sesta stagione torneranno i protagonisti Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle e Finn Cole. Sappiamo che rivedremo anche uno dei personaggi più apprezzati dai fan, vale a dire il leader di una banda ebrea con sede a Camden Town Alfie Solomons interpretato da Tom Hardy. Ma ci saranno anche le new entry Conrad Khan, James Frecheville e Stephen Graham (Broadwalk Empire). Quest'ultimo ricoprirà un ruolo misterioso ma che si rivelerà molto importante. Non sappiamo, invece, in che misura rivedremo Helen McCrory, l'interprete di Elizabeth zia "Polly" Gray, visto che l'attrice è venuta a mancare lo scorso 16 aprile.