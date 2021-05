BritBox sviluppa la serie poliziesca Murder In Provence con Nancy Carroll e Roger Allam

News Serie TV

Basato sui popolari romanzi di M.L. Longworth, il drama è la prima co-produzione anglo-americana del servizio.

Il servizio di video in streaming BritBox - di proprietà di BBC e ITV e disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo - adatterà i romanzi polizieschi di M.L. Longworth in una serie intitolata Murder In Provence. Si tratterà della prima co-produzione anglo-americana realizzata specificatamente per la piattaforma. Il progetto porta la firma dell'attrice e drammaturga Shelagh Stephenson, già sceneggiatrice di Downton Abbey e Shirley ed è prodotto dalla società di produzione Monumental Television che tempo fa si era assicurata i diritti dei libri. I protagonisti saranno Roger Allam (Endeavour), Nancy Carroll (The Crown) e Keala Settle (The Greatest Showman).

Murder In Provence: La trama e il cast della nuova serie di BritBox

Murder In Provence si presenta come una serie composta da tre lunghi episodi. Allam interpreta Antoine Verlaque, giudice di Aix-en Provence, in Francia, mentre Carroll è la sua partner, nonché interesse romantico, Marine Bonnet. Insieme indagano sugli omicidi e i misteri dalla loro idilliaca casa nel sud della Francia. I due possono contare sull'aiuto di Hélène (Settle), una detective e fidata confidente di Antoine. Diretta da Chloe Thomas (Harlots), Murder in Provence è prodotta da Grainne Marmion (Harlots). Tra i produttori esecutivi si annoverano anche Debra Hayward, Alison Owen e Alison Carpenter, oltre agli stessi Stephenson e Allam. La produzione inizierà a luglio nel Regno Unito e in Francia, con un debutto previsto per il 2022.

Le dichiarazioni

L'amministratore delegato di BritBox UK Will Harrison ha dichiarato: "Ci auguriamo che Murder in Provence sia il primo di molti progetti originali globali realizzati esclusivamente per gli abbonati di BritBox. I libri di M.L. Longworth sembrano fatti apposta per la televisione". Emily Powers, capo di BritBox per il Nord America, ha aggiunto che questa è risultata la serie perfetta con cui iniziare a collaborare.

La produttrice Alison Owen ha invece commentato: "Roger Allam e Nancy Carroll nei panni di Antoine e Marine sono semplicemente deliziosi e ci faranno sicuramente divertire mentre risolvono crimini in uno dei paesaggi più belli del mondo".