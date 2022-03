Bridgerton: Svelato il cast dello spin-off prequel su una giovane regina Charlotte

News Serie TV

Al via la produzione della miniserie scritta da Shonda Rhimes in persona: tra i nuovi attori anche un volto de Il Trono di Spade.

A Netflix battono il ferro finché caldo e, approfittando della rinnovata popolarità di Bridgerton dopo la recente uscita della seconda stagione, ci incuriosiscono con succosi aggiornamenti sul suo primo spin-off. Si tratta, come è noto, di una miniserie prequel che racconterà la gioventù e l'arrivo a Londra della regina Charlotte, interpretata in Bridgerton da Golda Rosheuvel. Il progetto, ancora senza titolo, è appena entrato in produzione e Netflix ha svelato finalmente il cast completo (che comprende sia attori già visti nella serie madre che nuovi volti, compresa una veterana de Il Trono di Spade che gli appassionati di serie tv avranno piacere a rivedere sullo schermo).

Michelle Fairley e gli altri membri del cast dello spin-off di Bridgerton

Golda Rosheuvel (Regina Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprenderanno i loro ruoli nella nuova serie. A loro, però, si uniranno diverse new entry, a partire dall'ex Catelyn Stark de Il Trono di Spade Michelle Fairley. Quest'ultima interpreterà la Principessa Augusta definita "una principessa vedova decisa a mantenere il potere della sua famiglia, che fa tutto il necessario per assicurarsi che suo figlio diventi re in una Gran Bretagna mutevole e moderna", secondo la descrizione ufficiale.

Chi interpreterà le giovani Regina Charlotte e Lady Danbury

Trattandosi di una serie prequel, naturalmente ci saranno anche nuovi attori nei panni delle versioni più giovani dei personaggi che già conosciamo: India Amarteifio (Sex Education) sarà la giovane regina Charlotte che “arriva a Londra come promessa sposa del re, solo per rendersi conto che non era esattamente quello che i reali si aspettavano”; Corey Mylchreest nei panni del giovane re Giorgio, descritto come "bello, carismatico e un po' misterioso"; e l'esordiente Arsema Thomas nei panni di una giovane Agatha Danbury che "diventa una luce guida per la nuova regina, il tutto trovando la propria voce e il proprio potere che abbiamo imparato a conoscere nell'iconica Lady Danbury di Bridgerton".

Altri membri del cast sono Sam Clemmett (The Musketeers) nei panni di un giovane Brimsley - il braccio destro della regina -, Richard Cunningham (The Royals) nel ruolo di Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) come Adolphus, Rob Maloney come il dottore di corte, Cyril Nri (The Witches) come Lord Danbury e Hugh Sachs che riprende il ruolo del Brimsley adulto che abbiamo giò visto in Bridgerton.

La trama della miniserie: quando esce?

Stando alle prime informazioni diffuse, la miniserie racconterà la storia di come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. La serie è scritta da Shonda Rhimes in persona, che è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica. La stessa Rhimes ha annunciato l'avvio della produzione pubblicando su Instagram una foto del frontespizio del primo episodio intitolato "Queen to be" e scrivendo: "Preparatevi per il ritorno della Regina". A questo punto, ci aspettiamo che lo spin-off arrivi su Netflix prima della terza stagione di Bridgerton, ma è ancora tutto da vedere.