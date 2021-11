Bridgerton, Shonda Rhimes sull'addio del Duca: "Regé-Jean Page ha preso una decisione molto furba"

News Serie TV

La produttrice della serie romantica di Netflix è tornata a parlare dell'uscita di scena inattesa dell'interprete di Simon Basset complimentandosi per il tempismo.

Shonda Rhimes, la produttrice esecutiva di Bridgerton nonché una delle regine della tv americana (tra le serie da lei create, lo ricordiamo, ci sono successi come Grey's Anatomy e Scandal), è ancora sorpresa per la reazione dei fan alla notizia dell'uscita di scena di Regé-Jean Page, interprete del super affascinante Duca di Hastings, dopo la prima stagione della serie Netflix. Diversi mesi dopo l'annuncio che ha sconvolto gli appassionati e sollevato un polverone, la sceneggiatrice è tornata a parlare della decisione dell'attore definendola "molto furba".

"Ha lasciato che la perfezione rimanesse perfezione", il commento di Shonda Rhimes su Regé-Jean Page

Intervistata da Variety, Rhimes ha detto ancora una volta la sua sulla mossa inattesa dell'attore che per il ruolo di Simon Basset si è meritato anche una nomination agli scorsi Emmy. "Giustamente, avrà pensato, ho firmato per essere protagonista di una bellissima storia, con un lieto fine. Sto bene così", ha detto. "Non lo biasimo per questo. Penso che sia stato davvero furbo, da parte sua, lasciare che la perfezione rimanesse perfezione". In effetti Page, nel dire addio a Bridgerton, aveva specificato di aver firmato per una sola stagione, visto che la storia che coinvolgeva il suo personaggio e quello di Daphne (Phoebe Dynevor) si sarebbe conclusa in un solo ciclo di episodi. Successivamente ha deciso di cogliere al volo nuove opportunità lavorative sfruttando la popolarità ricevuta grazie alla serie Netflix.

Proprio a proposito della costruzione della serie, pensata con tante stagioni quanti sono i fratelli Bridgerton e con una seconda stagione dedicata a un altro personaggio (Anthony interpretato da Jonathan Bailey), la produttrice esecutiva ha detto di essere rimasta davvero sorpresa su quanto poco i fan avessero capito l'intenzione degli autori. "Non credo che mi aspettassi una tale reazione. La mia supposizione su ciò che la gente sapeva dei romanzi era sbagliata... ho sopravvalutato la cosa", ha detto aggiungendo di essere comunque felice per il risultato, "perché una reazione del genere significa comunque che hai avuto successo".

Rivedremo di nuovo Regé-Jean Page in Bridgerton?

Due mesi fa lo stesso Regé-Jean Page in un'intervista non aveva né confermato né negato le voci su un suo ritorno nello show, magari solo per un cameo. Eppure solo qualche mese fa The Hollywood Reporter, svelando i retroscena del suo addio, aveva riferito che l'attore avrebbe rifiutato la generosa offerta di 50mila dollari a episodio come guest star in tre o in cinque episodi, per concentrarsi sulla carriera cinematografica. Oggi Shonda Rhimes conferma che in effetti, dopo il polverone sollevato dai fan, la produzione ha invitato Page a tornare nello show. "Ma non credo che lo farà. Ecco perché: ora è una superstar. L'idea che avremmo scritto per Regé riservandogli un ruolo sullo sfondo non ha alcun senso per me. 'Cosa farebbe, adesso?', mi sono chiesta", ha aggiunto Rhimes. Ma come sappiamo, Shondaland - l'universo creativo nato dalla mente di Rhimes - è davvero imprevedibile. Come ha ricordato lei stessa qualche mese fa: "il Duca non è andato via per sempre. Sta solo aspettando di essere guardato e riguardato ancora una volta". Magari lo ritroveremo della diciassettesima stagione di Bridgerton, su una spiaggia con Meredith... cioè, scusate, Daphne.

Intanto vi ricordiamo che la seconda stagione di Bridgerton (già rinnovata fino alla quarta stagione) arriverà in streaming su Netflix nel 2022. Qui trovate il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Bridgerton 2.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP