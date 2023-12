Bridgerton: Penelope ed Eloise faccia a faccia di una nuova foto della stagione 3

News Serie TV

Penelope ed Eloise faranno pace nella terza stagione di Bridgerton? Non sarà facile, questo è sicuro, anche perché Eloise appare ancora sulle sue in una nuova foto pubblicata da EW.

Quando la terza stagione di Bridgerton arriverà su Netflix, il pubblico avrà modo di scoprire finalmente cosa accadrà non solo tra Penelope e Colin, ma anche tra lei e la sua (non più) migliore amica. Nel finale della seconda stagione, Eloise Bridgerton ha scoperto la vera identità di Lady Whistledown, appurando a malincuore di essere stata raggirata da una delle sue persone preferite al mondo. Una delusione amara da mandare giù, motivo per il quale tra le due si prospetta un terzo ciclo di episodi alquanto movimentato, come dimostra una nuova foto ufficiale dalla terza stagione.

Bridgerton: Penelope ed Eloise a confronto nella nuova foto della stagione 3

Tratta dai romanzi di Julia Quinn, Bridgerton ha riscosso un enorme successo, tanto da favorire un prequel - anch'esso di successo - dedicato alla Regina Carlotta, che ha aiutato a combattere l'attesa della terza stagione. Protagonista questa volta sarà proprio Penelope (Nicola Coughlan), che sin dal suo debutto nell'universo Regency non ha nascosto il suo debole per Colin Bridgerton. Dopo tanto penare, pare che la terza sia la volta buona per lei. Ma il suo alter ego ha ferito non poco Eloise (Claudia Jessie) e dovrà trovare un modo per farsi perdonare. Come dimostra la nuova foto pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly, non sarà un compito tanto semplice. Eloise appare ancora indispettita nei confronti dell'amica. In un incontro faccia a faccia dopo il duro litigio della precedente stagione, Penelope è affranta, ma Eloise potrebbe non essere in grado di perdonarla. Le circostanze esatte del loro incontro mostrato nell'immagine non sono state definite, ma potremmo dedurre che entrambe abbiano fatto visita alla modista.

Le riprese della terza stagione sono terminate da tempo e Bridgerton tornerà in streaming su Netflix con un nuovo ciclo diviso in due parti nel corso del 2024 - il 16 maggio e il 13 giugno. La trama renderà Penelope protagonista indiscussa e la vedrà pronta a cercare marito. Colin, dal suo canto, è ancora convinto che tra di loro ci sia soltanto una grande amicizia, per cui non vede nulla di male nell'aiutarla a scovare il rampollo perfetto. Oltre a esplorare la vita sentimentale di Penelope, la nuova stagione farà posto ancora una volta ai drammi in casa Bridgerton, come ad esempio la verità ora in possesso di Eloise. In merito al loro litigio, la showrunner Jess Brownell ha raccontato a EW:

Faccio il tifo per loro. Bridgerton parla dell'amore nelle sue molteplici sfumature e ciò include anche l'amicizia. La rottura tra due amiche può essere altrettanto sconvolgente quanto una relazione romantica. Per Penn è estremamente difficile. Ma è anche un'opportunità per loro due di crescere e conoscere se stessi senza quella rete di sicurezza di avere sempre il proprio migliore amico accanto.