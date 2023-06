Bridgerton: La terza stagione sarà "la più scandalosa", parola di Nicola Coughlan

News Serie TV

La protagonista dei nuovi episodi di Bridgerton ha parlato delle scandalose relazioni amorose al centro della trama della prossima stagione.

Cosa ci aspetta nella terza stagione di Bridgerton? Il drama romantico in costume di Netflix ci ha abituati a intensi momenti di passione e, a giudicare dalle ultime dichiarazioni della protagonista Nicola Coughlan, i nuovi episodi non faranno eccezione. Sul red carpet dell'evento globale TUDUM, l'interprete di Penelope Featherington/Lady Whistledown ha promesso che nella terza stagione vedremo scintille, tanto che non ha esitato a definirla "la più scandalosa".

Bridgerton 3: Segreti e scandali

Parlando con la giornalista Wenlei Ma, Nicola Coughlan ha detto che la prossima stagione - di cui ancora non conosciamo ufficialmente la data d'uscita - sarà "molto scandalosa". L'attrice ha riflettuto sul fatto che ora la sua Lady Whistledown avrà difficoltà a gestire "tutti i suoi piccoli segreti" tentando anche di corteggiare il fratello della sua migliore amica. Nel dettaglio ha dichiarato:

Molto scandalosa. Voglio dire, Lady Whistledown è proprio al centro e deve affrontare tutti i suoi piccoli segreti e diventa sempre più difficile che questi vengano allo scoperto e poi scandalose relazioni amorose che spuntano dappertutto. Questa stagione è la più scandalosa di sempre, direi.

Il prossimo ciclo di episodi, lo ricordiamo, esplorerà la storia d'amore tra Penelope e Colin (Luke Newton), eterni migliori amici che capiranno finalmente di voler essere qualcosa di più. Sempre durante TUDUM, Coughlan ha svelato che non mancheranno i momenti di passione tra i due, compresa una scena hot in una carrozza (scena che i lettori del libro su cui si basa la stagione conoscono molto bene)

La data della terza stagione spoilerata da Netflix Portogallo?

E mentre durante TUDUM Netflix ha svelato le primissime foto della terza stagione di Bridgerton in cui Penelope e Colin si scambiano languidi sguardi d'amore, la presunta data d'uscita dei nuovi episodi è stata forse spoilerata per errore da Netflix Portogallo. Sugli account social ufficiali di quest'ultimo, infatti, è apparsa - e poco dopo cancellata - la data del 14 dicembre 2023. Si è trattato probabilmente di un errore visto che questa informazione non doveva già trapelare. Si tratta, tuttavia, di una data plausibile considerato che le riprese della terza stagione sono terminate da tempo. Vedremo se e quando Netflix la ufficializzerà.