Bridgerton 3: Colin e Penelope si scambiano sguardi di interesse nelle foto della nuova stagione

News Serie TV

Le prime foto ufficiali della terza stagione, su Netflix prossimamente, mostrate all'evento globale per i fan TUDUM.

Non vedrete abiti gialli nelle prime foto ufficiali dell'attesa terza stagione di Bridgerton. La dolce e insospettabile Penelope Featherington sedurrà il bello e guascone Colin Bridgerton con tutta una gamma di nuovi colori, come l'attrice Nicola Coughlan ha anticipato dal palcoscenico dell'evento globale di Netflix per i fan TUDUM, tenutosi questa notte a San Paolo del Brasile. E, per questa e molte altre ragioni, funzionerà, perché lo scapolo d'oro tornato da un viaggio in Europa risponderà con sguardi piuttosto languidi.

Bridgerton 3: La stagione di Colin e Penelope

Mentre Netflix si è riservata di annunciare in un secondo momento la data di uscita della terza stagione di Bridgerton (ma, se non lo avete già fatto, potrete ingannare il tempo con la deliziosa miniserie prequel La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton), sappiamo che questa si concede alcune concessioni rispetto ai romanzi di Julia Quinn da cui la serie è tratta per raccontare la storia dell'innamoramento tra Colin e Penelope prima di quella à la Cenerentola tra il fratello di lui, Benedict, e la povera Sophie come avviene nei libri.

Dopo averlo sentito offenderla nella scorsa stagione, Penelope (Coughlan) si allontana da quella che per molto tempo è stata una sua cotta e si tuffa nel mare agitato del mercato matrimoniale londinese decisa a prendere un marito, preferibilmente uno che le fornisca abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, mancando di sicurezza di sé, i tentativi di Penelope di ottenere una proposta di matrimonio falliscono platealmente. Colin (Luke Newton), tornato dai suoi viaggi estivi con un forte senso di spavalderia, è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato per com'è, è fredda con lui. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, si offre di aiutarla a trovare un marito mentre cerca di capire se i suoi sentimenti per lei siano davvero solo di amicizia. Nel frattempo, l'amica estraniata di Penelope, Eloise (Claudia Jessie), ha trovato una nuova compagna in un luogo molto improbabile, mentre la sempre maggiore presenza di Penelope nel Ton rende ancora più difficile mantenere segreta la sua doppia identità come Lady Whistledown.

Daniel Francis (C'era una volta), Sam Phillips (The Crown) e James Phoon si uniscono al cast della terza stagione con i ruoli di Marcus Anderson, un uomo che si guadagna l'ira di alcuni membri del Ton nonostante il suo fascino; Lord Debling, un uomo geniale e con interessi insoliti; e Harry Dankworth, un giovane non particolarmente brillante ma di bell'aspetto. Sappiamo inoltre che Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) sostituisce Ruby Stokes come nuova interprete di Francesca Bridgerton e che Phoebe Dynevor, interprete della sorella maggiore Daphne Bridgerton, non è stata coinvolta in questi episodi.