Bridgerton: L'intrigante trailer ufficiale della nuova serie Netflix targata Shondaland

Il drama in costume sarà disponibile in streaming il 25 dicembre: ecco il trailer di Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes.

"In guerra e in amore ogni arma è lecita". Un antico e sempreverde proverbio pronunciato da una misteriosa Lady Whistledown apre il trailer ufficiale di Bridgerton, la prima serie che l'ideatrice di Scandal e Grey's Anatomy Shonda Rhimes ha prodotto per Netflix e che arriverà in streaming il 25 dicembre, in tempo per trascorrere un Natale romantico e intrigante.

Bridgerton: La trama

Creato da Chris Van Dusen, collaboratore di lunga data di Rhimes, il drama romantico in costume si basa sui libri bestseller di Julia Quinn. Al centro del racconto c'è Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), la figlia maggiore della potente famiglia Bridgerton che deve competere nello spietato mercato matrimoniale di Regency London. Sperando di seguire le orme dei suoi genitori e trovare il vero amore, inizialmente Daphne è ottimista. Ma quando il fratello maggiore inizia a scartare alcuni papabili pretendenti, le cronache scandalistiche diffuse dalla misteriosa Lady Whistledown (a cui dà voce, nella versione originale, l'inconfondibile Julie Andrews) rischiano di metterla in cattiva luce. Entra in gioco il desiderabile e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page), scapolo impegnato e considerato match ideale dalle mamme delle debuttanti.

I due non sembrano essere interessati ma la loro attrazione è innegabile e le scintille volano mentre si trovano impegnati in una crescente battaglia a colpi d'ingegno e mentre affrontano le aspettative della società per il loro futuro. Come si intuisce dal trailer, Daphne e il Duca escogitano uno stratagemma per sfuggire alle critiche: inscenano una finta storia d'amore per mettere a tacere Lady Whistledown e tutte le madri che sperano di sistemare le proprie figlie con l'affascinante scapolo. Tuttavia si capisce che i due inizieranno a rendersi conto di avere in comune più cose di quante pensassero.

Il resto del cast e i personaggi

Oltre a Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page, recitano nella serie anche Jonathan Bailey nei panni di Anthony Bridgerton, Nicola Coughlan nei panni di Penelope Featherington, Claudia Jessie nei panni di Eloise Bridgerton, Ruby Barker nei panni di Marina Thompson, Adjoa Andoh in quelli di Lady Danbury, Golda Rosheuvel che sarà la regina Charlotte, Luke Thompson nei panni di Benedict Bridgerton, Luke Newton in quelli di Colin Bridgerton, Ruby Stokes come Francesca Bridgerton, Will Tilston come Gregory Bridgerton, Florence Hunt che sarà Hyacinth Bridgerton, Ruth Gemmell che presterà il volto a Lady Violet Bridgerton, Bessie Carter nei panni di Prudence Featherington, Harriet Cains in quelli di Philipa Featherington, Polly Walker in quelli di Lady Portia Featherington, Ben Miller che interpreterà Lord Featherington, Sabrina Bartlett che sarà Siena Rosso, Martins Imhangbe come Will Mondrich e Lorraine Ashbourne come Mrs. Varley.

Per tutte le altre curiosità sulla serie, potete leggere il nostro approfondimento con altre anticipazioni su Bridgerton.