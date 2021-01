Bridgerton e il segreto su Lady Whistledown: Nei libri le cose vanno diversamente

News Serie TV

La prima stagione della nuova serie in costume di Netflix si chiude con una rivelazione sulla misteriosa autrice al centro della storia: le differenze con i romanzi. (#spoileralert se non avete visto tutti gli episodi)

Chi ha finito di vedere Bridgerton, il nuovo period drama disponibile in streaming su Netflix, sarà rimasto abbastanza sorpreso dal finale che negli ultimi secondi della prima stagione svela il segreto più grande della serie: l'identità di Lady Whistledown, la narratrice della storia nonché misteriosa e anonima autrice dei fogli dello scandalo che vengono diffusi nell'alta società rompendo molti equilibri. A rimanere basiti, però, saranno stati soprattutto i lettori dei romanzi rosa di Julia Quinn da cui la serie è tratta, visto che nei libri il segreto su Lady Whistledown non viene rivelato così presto. Perché gli autori della serie hanno voluto anticipare questo colpo di scena? Ve lo sveliamo noi: ma attenzione, non proseguite con la lettura se non avete ancora visto il finale di Bridgerton o se non volete imbattervi in anticipazioni sulla trama dei romanzi che hanno ispirato la serie.

L'identità di Lady Whistledown in Bridgerton: Le differenze con i libri

Come è ormai noto, la collana di romanzi di Julia Quinn è formata da ben otto libri, tanti quanti sono i fratelli Bridgerton, che si concentrano su ciascun membro della famiglia. Nei libri, però, l'identità di Lady Whistledown (che abbiamo scoperto essere la solo all'apparenza timida Penelope Featherington interpretata nella serie da Nicola Coughlan) non viene svelata nel primo libro The Duke and I, quello da cui è stata tratta la prima stagione della serie, ma rimane un mistero fino al quarto libro. Il volume, intitolato Romancing Mister Bridgerton, è dedicato al personaggio di Colin Bridgerton (nella serie Luke Newton) e alla sua relazione con Penelope Featherington. È solo in questa occasione che i lettori dei libri hanno appreso la verità su Lady Whistledown, cioè Penelope.

Le anticipazioni del romanzo Romancing Mister Bridgerton e la scelta degli autori della serie

In Romancing Mister Bridgerton la verità viene a galla quando l'alter ego di Penelope inizia a creare problemi alla relazione tra lei e Colin. Lady Whistledown, infatti, diventa un personaggio particolarmente inviso a Colin quando inizia a pubblicare costantemente dettagli privati ​​sulla sua vita e, solo allora, si scopre tutto su di lei. Perché nella serie ci si è discostati così tanto dai romanzi? Gli autori di Bridgerton, evidentemente, non hanno voluto rischiare aspettando così tanto prima di rendere partecipi gli spettatori di questa grande rivelazione. Si sono così giocati il colpo di scena utilizzandolo come grosso cliffhanger che ci indirizza dritti dritti verso la seconda stagione. In secondo luogo, è possibile che abbiano deciso di svelare il grosso segreto su Lady Whistledown perché la sorte della serie era ancora incerta (se fosse stata cancellata dopo la prima stagione - cosa improbabile ma tuttora possibile visto che non ha ricevuto ancora l'okay per un nuovo ciclo di episodi - il mistero più grande sarebbe rimasto irrisolto)

Lady Whistledown svelata: Cosa accadrà dopo?

Fortunatamente, a differenza di molte rivelazioni simili che abbiamo visto in altre famose serie tv (pensiamo a Gossip Girl o How I Met Your Mother che hanno aspettato fino all'ultimo per vuotare il sacco sui misteri al centro delle rispettive trame), lo smascheramento di Lady Whistledown in Bridgerton non rovina la sorpresa, tanto più perché - come sembra - nessuno degli altri personaggi conosce ancora la sua identità. Il colpo di scena, inoltre, più che dare risposte porta a farsi altre domande spianando il terreno a nuove rivelazioni future (per esempio: come e perché Pen ha iniziato a scrivere queste cronache scandalistiche?).

