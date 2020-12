Bridgerton da oggi su Netflix: 5 motivi per non perdere la serie in costume targata Shondaland

News Serie TV

Il period drama tratto dai romanzi di Julia Quinn è finalmente disponibile in streaming: ecco perché dovreste guardarlo.

Proprio nel giorno di Natale Netflix rende disponibile finalmente a tutti i suoi abbonati Bridgerton, una delle serie più attese del mese (per non dire dell'anno) soprattutto perché è la prima serie prodotta dalla prolifica sceneggiatrice Shonda Rhimes - la creatrice di Scandal e Grey's Anatomy - per il servizio di video in streaming. Composta da 8 lunghi episodi e basata sui famosi romanzi bestseller di Julia Quinn, Bridgerton porta la firma di Chris Van Dusen, collaboratore di vecchia data di Shonda Rhimes, ed è disponibile da oggi, 25 dicembre, in streaming. Siete indecisi se vederla o non pensate che una serie in costume possa fare al caso vostro? Forse dovreste ricredervi. Ecco cinque motivi per cui dovreste far partire la maratona di Bridgerton.

Prima di soffermarci sui motivi per cui Bridgerton potrebbe diventare la vostra serie preferita da vedere durante le feste, è bene fare un riepilogo della trama. Questo period drama porta gli spettatori nella Londra di inizi '800 (precisamente tra il 1811 e il 1820, gli anni che vengono chiamati Età della Reggenza) e li trascina in una storia che parla di famiglie aristocratiche, giovani debuttanti in età da marito, abiti da togliere il fiato e, naturalmente, d'amore. Quell'amore che la giovane protagonista Daphne (Phoebe Dynevor) cerca disperatamente quando arriva finalmente "la stagione", il periodo dell'anno in cui i pretendenti si fanno avanti. Quando la strada di Daphne incontra quella dell'affascinante Duca di Hastings (Regé-Jean Page), i due maturano un'attrazione reciproca. Ma a scombussolare tutto ci pensa la misteriosa Lady Whistledown, un'anonima autrice che smaschera i segreti dell'alta società in un pamphlet pubblicato a cadenza regolare. Non siete ancora convinti? Ecco cinque motivi per cui dovreste dare una possibilità a Bridgerton.

1. Un episodio tira l'altro

La serie è composta da 8 episodi piuttosto lunghi (di circa 60 minuti l'uno) eppure il tempo scorre veloce e il solito mini cliffhanger di fine episodio tipico delle serie Netflix spinge a far partire immediatamente la maratona. Il merito è soprattutto delle diverse sottrotrame svelate dai fogli dello scandalo di Lady Whistledown. Questo mistero, che lo stesso spettatore deve cercare di risolvere nel corso degli episodi indizio dopo indizio, rende l'esperienza di visione di Bridgerton particolarmente entusiasmante. Il consiglio, però, è di non vedere la serie con tutta la famiglia visto che ci sono diverse scene audaci non adatte ai minori (noi ve l'abbiamo detto!).

2. È una storia femminista

La serie porta alla luce la condizione delle donne di inizio '800 la cui unica aspirazione era sposarsi e mettere su una famiglia. Tuttavia - come pure ha spiegato l'attore Regé-Jean Page al Guardian - la storia viene narrata attraverso una lente femminista perché esamina a fondo pensieri, desideri e problemi delle donne dell'epoca compreso il loro rapporto con il sesso, vissuto come un tabù fino al matrimonio. Si nota, insomma, un certo desiderio di emancipazione femminile (palese nel personaggio della sorella di Daphne Eloise ma assolutamente rinvenibile anche negli altri personaggi, femminili e non).

3. Il cast

Il corposo cast di Bridgerton - come quello di tutte le serie che portano il marchio di Shonda Rhimes - è particolarmente variegato ed è frutto di una scelta precisa. Proprio parlando degli attori scelti, il produttore esecutivo Chris Van Dusen ha dichiarato: “La nostra serie è per un pubblico moderno, con temi e personaggi moderni, quindi ci siamo presi delle libertà nella nostra rivisitazione". Molti attori sono poco noti ma non per questo meno convincenti. È il caso, per esempio, dell'interprete di Pen Nicola Coughlan, (uno dei personaggi più interessanti della serie e una vera sorpresa).

4. I costumi

Soprattutto gli amanti del genere delle serie in costume potranno apprezzare la bellezza e la cura dei dettagli degli abiti di Bridgerton. D'altronde si tratta di una produzione di alto profilo e con un budget considerevole (e si vede). Anche le stoffe e i colori dei vestiti non sono mai scelti a caso e si adattano benissimo sia agli incarnati dei protagonisti (gli esperti di armocromia direbbero alla "stagione" di ciascun attore) che alle loro personalità. Daphne, per esempio, veste quasi sempre di celeste e bianco, colori che trasmettono la sua purezza e innocenza. La famiglia Featherington, invece, che ama stare al centro dell'attenzione, opta spesso per colori molto più audaci come il giallo e il rosa molto acceso.

5. È puro intrattenimento (ma intelligente)

Bridgerton, infine, è la serie perfetta per le feste perché è puro intrattenimento. È, insomma, quella comfort tv di cui si parla tanto negli ultimi tempi visto che, a causa della pandemia, siamo spesso costretti a casa davanti al televisore o ai laptop. Ma attenzione: questo non vuol dire che questa serie sia di basso livello. È invece particolarmente intelligente perché tratta temi importanti e per certi aspetti attuali ancora oggi come le aspettative della società, la libertà come motivo di scandalo e l'educazione come mezzo di emancipazione.

