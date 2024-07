Bridgerton: Anche la terza stagione entra nella Top 10 delle serie in lingua inglese più popolari di sempre

News Serie TV

Il fenomeno Bridgerton è inarrestabile: dallo scorso 16 maggio la terza stagione ha raggiunto 91,9 milioni di visualizzazioni e i numeri sono destinati solo a crescere.

È ufficiale: la storia dei Polin ha appassionato gli spettatori di Bridgerton esattamente come avevano fatto quelle di Daphne e del Duca di Hastings e di Anthony e Kate. Netflix ha aggiornato la sua Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre con la terza stagione del drama romantico che si è piazzata in decima posizione, superando un'altra serie fenomeno del 2024, Baby Reindeer. Attualmente, quindi, tutte e tre le stagioni di Bridgerton prodotte finora appaiono in classifica (la prima al quarto posto, la seconda al nono).

I numeri della terza stagione di Bridgerton

Netflix compila le sue Top 10 globali considerando le visualizzazioni (che calcola dividendo il tempo totale di streaming per la durata totale del contenuto) durante i primi 91 giorni dall'uscita di un titolo. Ma la terza stagione di Bridgerton, uscita in due parti rispettivamente il 16 maggio e il 13 giugno scorsi, ha totalizzato 91,9 milioni di visualizzazioni globali il 30 giugno, quindi già dopo soli 45 giorni dall'uscita della prima parte. Il che significa che questo dato non potrà che crescere fino al trascorrere dei canonici 91 giorni.

Non solo: i numeri finora, in realtà, sono anche sottostimati. Visto che la terza stagione è stata pubblicata in due segmenti, non era idonea per entrare nella lista dei più popolari fino a dopo il 13 giugno, quando sono stati pubblicati gli ultimi quattro episodi. In quel momento i numeri totalizzati dalla prima parte sono stati azzerati, poiché Netflix calcola - appunto - le visualizzazioni dividendo il tempo totale di streaming per la durata. Ma già alla data del 9 giugno, i primi quattro episodi avevano raggiunto 88,9 milioni di visualizzazioni anche da soli, un dato sufficiente per entrare in classifica già allora.

Questa, al momento, la classifica aggiornata delle serie tv in lingua inglese più popolari di sempre su Netflix: