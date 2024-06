Bridgerton 4: Ecco quando esce la quarta stagione e chi sarà il protagonista

News Serie TV

La quarta stagione di Bridgerton è stata già confermata da Netflix, ma per vederla dovremo aspettare un bel po': ecco cosa ha detto la showrunner e quale sarà la storia d'amore al centro dei prossimi episodi (attenzione: SPOILER se non avete ancora visto il finale della terza).

Dopo la maratona degli ultimi quattro episodi della terza stagione di Bridgerton, i fan della serie romantica targata Shondaland si staranno già chiedendo quando uscirà la quarta. Netflix, d'altronde, ha già confermato da tempo l'arrivo di un quarto capitolo e gli appassionati sono impazienti di scoprire tutte le anticipazioni: quando arriveranno i nuovi episodi? Chi sarà il protagonista della prossima storia d'amore tratta dai libri di Julia Quinn? Per fortuna possiamo finalmente rispondere a queste e ad altre domande, visto che la showrunner della serie Jess Brownell ha svelato qualcosa di più. Gli episodi finali della terza, poi, nascondono diversi indizi su quale fratello Bridgerton potrebbe essere centrale.

Bridgerton: La quarta stagione uscirà nel 2026

Bisogna armarsi di pazienza visto che, a quanto pare, la quarta stagione di Bridgerton non arriverà prima del 2026. La showrunner Jess Brownell, infatti, ha fatto sapere che la sceneggiatura è quasi pronta ma anche che i lavori saranno ancora lunghi. "Stiamo lavorando per cercare di far uscire le stagioni più rapidamente, ma ci vogliono otto mesi per girarle e poi devono essere montate e poi doppiate in ogni lingua", ha detto a The Hollywood Reporter sul red carpet della premiere londinese dei nuovi episodi. "E anche la scrittura richiede molto tempo, quindi abbiamo un ritmo di due anni. Stiamo cercando di accelerare, ma uscirà a un certo punto in quell'intervallo di tempo", ha aggiunto definendo la quarta stagione di Bridgerton uno dei suoi "lavori migliori". "Sono davvero entusiasta di ciò che stiamo scrivendo. La stanza degli autori è quasi alla fine. E sento che è uno dei miei lavori migliori e il miglior lavoro della mia squadra di sceneggiatori. Abbiamo davvero consolidato la nostra collaborazione e stiamo dando il massimo, quindi non vedo l'ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo", ha concluso Brownell.

Gli indizi sul protagonista di Bridgerton 4 (SPOILER)

Ma chi sarà il protagonista della quarta stagione di Bridgerton? Gli indizi nascosti nel finale della terza sembrano andare in una direzione ben precisa. E, se fino a poco fa c'era ancora incertezza tra Eloise (Claudia Jessie) e Benedict (Luke Thompson), ormai tutto sembra chiaro.

Continuate a leggere soltanto se avete già visto l'episodio 8 della quarta stagione o se non temete gli spoiler.

Il finale della terza stagione ha dato ai Polin il lieto fine che meritavano ma, soprattutto, ha anticipato che potrebbe essere proprio Benedict il protagonista della prossima stagione. Nell'episodio, mentre Eloise si prepara a partire per la Scozia con Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), John Stirling (Victor Alli) e Michaela (Masali Baduza), dice a Benedict che il suo viaggio non sarà lungo. "Pensi che la mamma lascerebbe mai che mi perdessi il suo ballo in maschera?", afferma. Benedict, che non si sente ancora pronto a "sistemarsi", risponde: "Sarò lì, nascondendomi dietro una maschera, evitando come la peste le pretendenti". Il riferimento, naturalmente, è al romanzo di Julia Quinn La proposta di un gentiluomo che racconta la storia d'amore di Benedict e di Sophie Beckett. Nel libro, che si ispira alla storia di Cenerentola, Benedict incontra la sua futura sposa proprio durante un ballo in maschera. Naturalmente ancora manca la conferma ufficiale da parte di Netflix ma il rimando a Benedict sembra chiaro. La proposta di un gentiluomo, lo ricordiamo, è il terzo libro della saga, ma per la terza stagione della serie era stata data precedenza al quarto, Un uomo da conquistare, dedicato a Penelope e Colin. È evidente, a questo punto, che la storia di Benedict non si può ulteriormente posticipare.