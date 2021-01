Bridgerton: Alla scoperta del set della serie con Penelope Featherington

News Serie TV

In un nuovo video speciale diffuso da Netflix, l'interprete di Pen Nicola Coughlan ci porta dietro le quinte della serie dei record.

I costumi, le acconciature, le coreografie: tutto in Bridgerton, una delle ultime serie di successo di Netflix, è curato nei mimini dettagli. Lo mostra bene l'interprete di Penelope Featherington (uno dei personaggi con cui si entra subito in sintonia) Nicola Coughlan - già vista nella serie Derry Girls - in un nuovo video diffuso da Netflix che ci porta dietro le quinte del drama romantico in costume prodotto da Shonda Rhimes.

La cura dei dettagli in Bridgerton

Creata da Chris Van Dusen e uscita lo scorso 25 dicembre in streaming, Bridgerton si basa sulla saga di romanzi rosa di Julia Quinn per raccontare le vicende di una famiglia aristocratica nella Londra dell'età della Reggenza. La serie ha avuto un enorme successo risultando, con 82 milioni di account raggiunti nelle prime 4 settimane, la più vista di sempre tra i prodotti originali Netflix e si è guadagnata già il rinnovo per una seconda stagione. Nella speciale featurette appena rilasciata dal servizio di video in streaming, l'interprete della simpatica e arguta Penelope, la più piccola delle sorelle Featherington (nonché - non facciamo spoiler per chi non avesse già visto la prima stagione - personaggio chiave della serie), ci accompagna sul set di Bridgerton che è stata girata principalmente a Bath, nel Regno Unito. La vediamo prepararsi per la scena del ballo delle debuttanti mentre viene truccata e acconciata a dovere e ci spiega come per Bridgerton sia la scenografia che i costumi siano composti da pezzi unici realizzati completamente a mano.

