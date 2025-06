Bridgerton 4, riprese terminate: Lo annunciano gli attori con un video dal set

News Serie TV

La produzione della quarta stagione di Bridgerton è arrivata al capolinea: Luke Thompson, Yerin Ha e gli altri protagonisti salutano i fan in un video.

I riflettori si spengono sul set della quarta stagione di Bridgerton: le riprese sono ufficialmente terminate. Ha dato la notizia lo stesso cast della serie in un video pubblicato sulle pagine social di Netflix. Nella clip appaiono gli attori prima e dopo aver girato le ultime scene, mentre entrano nei propri camerini, e nel post c'è un messaggio rivolto ai fan che recita: "Cari lettori, le riprese della quarta stagione di Bridgerton sono finalmente terminate!!! Non perdetevi la prossima stagione".

Bridgerton: La storia di Benedict nella stagione 4

L'uscita della quarta stagione di Bridgerton è prevista su Netflix nel 2026 (una finestra d'uscita non è stata ancora annunciata). Dopo aver invertito l'ordine dei romanzi nella terza stagione, che era dedicata a Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), Bridgerton torna ora a seguire la cronologia originale dei libri con la storia di Benedict (Luke Thompson), secondo figlio della famiglia.

La quarta stagione si basa sul terzo romanzo della saga di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo, e segue le vicende di Benedict Bridgerton, il bohémien della famiglia. Fino ad ora restio a seguire le convenzioni sociali e a sistemarsi, Benedict sarà protagonista di una storia in stile Cenerentola e verrà colpito da un incontro misterioso con una donna vestita d'argento durante un ballo in maschera organizzato da sua madre Violet. Lei è Sophie Baek (interpretata da Yerin Ha), giovane di umili origini che si ritroverà immersa nel mondo dell'aristocrazia londinese.

Il cast, tra vecchi amici e nuovi volti

Accanto ai protagonisti Luke Thompson e Yerin Ha, ritroveremo gran parte del cast già noto: Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Nicola Coughlan (Penelope), Luke Newton (Colin), Claudia Jessie (Eloise), Hannah Dodd (Francesca), Ruth Gemmell (Violet), Golda Rosheuvel (la Regina Carlotta) e molti altri. Ma ci saranno anche importanti novità. Tra i nuovi personaggi spicca Lady Araminta Gun (Katie Leung), vedova ambiziosa con due figlie da "sistemare" in società: la bellissima e calcolatrice Rosamund (Michelle Mao), che punta dritta al cuore di Benedict, e la più ingenua e loquace Posy (Isabella Wei), spesso trascurata dalla madre.

Il futuro della serie

Anche se la quarta stagione non arriverà prima del 2026, Netflix ha già confermato ufficialmente le stagioni 5 e 6, con l'intenzione di adattare le storie di tutti e otto i fratelli Bridgerton. Se si seguirà l'ordine originale, la prossima protagonista sarà Eloise, con la trama tratta dal quinto libro, A Sir Phillip, con amore, seguita poi da Francesca. Ma, come ha specificato Julia Quinn, non è detto che l'ordine dei libri verrà rispettato. Il team di produzione rimane lo stesso e include la showrunner Jess Brownell e i produttori esecutivi Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Chris Van Dusen.

Foto: DANNY KASIRYE courtesy of Netflix