Bridgerton 2: Simone Ashley sarà la protagonista femminile della seconda stagione

News Serie TV

L'attrice di Sex Education è stata scelta per interpretare la già famosa Kate, interesse amoroso di Anthony nel prossimo ciclo di episodi.

Il prossimo "diamante della stagione" ha un volto. Il ruolo più ambito della seconda stagione di Bridgerton, la serie romantica di Netflix diventata in pochissimo tempo una hit, è stato assegnato. Il drama in costume prodotto da Shonda Rhimes ha arruolato Simone Ashley per la parte di Kate Sharma (Kate Sheffield nei libri di Julia Quinn da cui la serie è tratta), l'interesse amoroso del visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) a cui sarà dedicato il prossimo ciclo di episodi.

Bridgerton 2: Chi sarà Kate Sharma

La giovane attrice, nota al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo di Olivia in Sex Education, interpreterà dunque la donna che nel romanzo Il visconte che mi amava dà del filo da torcere al fratello maggiore della famiglia Bridgerton. Il suo personaggio (che gli autori hanno immaginato di origini indiane, da qui il cambio di cognome rispetto al libro) è descritto come "una giovane donna appena arrivata a Londra. Intelligente e testarda, non sopporta gli stupidi, incluso Anthony Bridgerton".

Bridgerton 2: Un nuovo amore per Anthony nella prossima stagione Leggi anche

Le anticipazioni della seconda stagione di Bridgerton

Ashley è probabilmente soltanto il primo nome di una lunga lista di new entry che verranno annunciate nei prossimi mesi. Lo aveva anticipato poco tempo fa lo showrunner di Bridgerton Chris Van Dusen. Intervenendo al programma tv Today, lo sceneggiatore aveva parlato di "tanti nuovi personaggi" compreso quello di Kate descrivendo la nuova storia d'amore di Anthony, dopo la delusione ricevuta dalla cantante Siena nella prima stagione, "travolgente, commovente e bella proprio come gli spettatori si aspettano dalla serie". Allo stesso modo, l'interprete del visconte Jonathan Bailey aveva espresso i suoi desideri per il percorso del suo personaggio nella seconda stagione dicendo: "Vorrei che l'amore che prova per la sua famiglia lo facesse diventare una persona in grado di comunicare i suoi sentimenti, più generosa e gentile. Voglio vederlo sorridere". Kate riuscirà in questa impresa? E soprattutto, la storia della nuova coppia potrà emozionarci come quella del bel Duca di Hastings e di Daphne? Le riprese della seconda stagione inizieranno a marzo e non vediamo l'ora di saperne di più!

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie della serie, potete consultare il nostro approfondimento con tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di Bridgerton 2.