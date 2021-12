Bridgerton 2: Netflix annuncia finalmente la data dell'attesissima seconda stagione!

News Serie TV

La serie in costume campione di ascolti in streaming a marzo.

Pensavamo di aver scartato tutti i regali e invece ce n'è ancora uno, offerto da Netflix a tutti i propri abbonati, in particolare ai tantissimi che hanno amato Bridgerton. Nel giorno di Natale, il servizio di video in streaming annuncia che l'attesissima seconda stagione del drama in costume prodotto da Shonda Rhimes sarà disponibile dal 25 marzo. La buona novella, arrivata esattamente a un anno dal debutto record del ciclo inaugurale, è accompagnata da un video, che potete vedere qui di seguito.

Bridgerton 2: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La serie in lingua inglese più vista di Netflix, seconda in termini assoluti alla coreana Squid Game, Bridgerton è l'adattamento della popolare serie di romanzi omonima scritta da Julia Quinn. Dopo il ciclo dedicato a Daphne (Phoebe Dynevor), la maggiore delle figlie della potente famiglia Bridgerton, "sistematasi" con l'affascinante e ribelle Duca di Hastings (Regé-Jean Page, che non tornerà nei nuovi episodi), la seconda stagione sposterà le attenzioni dell'alta società londinese e del suo competitivo mercato matrimoniale, e le nostre, sul primogenito Anthony (Jonathan Bailey), la cui ricerca dell'amore lo porterà tra le braccia della bella Kate (la nuova aggiunta al cast Simone Ashley, già vista in Sex Education). Ma non sarà un corteggiamento facile, ovviamente. Non solo perché questa giovane nobildonna di origini indiane è testarda e scaltra. Bisognerà tenere conto anche delle continue ingerenze della misteriosa e sempre informatissima Lady Whistledown.

La stagione 2 di Bridgerton introdurrà diversi altri personaggi nuovi, molti dei quali vicini a Kate. Dalle notizie precedenti sappiamo ad esempio che Charithra Chandran (Alex Rider) interpreterà la sorella minore, la gentile Edwina, la quale per prima attirerà l'attenzione dell'irriducibile dongiovanni, mentre Shelley Conn (Liar) sarà Lady Mary, la madre delle due giovani, bersaglio dei pettegolezzi e dei giudizi altrui a causa di uno scandalo passato. In attesa di vederle interagire con Anthony, Violet e gli altri, ricordiamo che il grande successo di Bridgerton ha spinto Netflix a rinnovare già la serie per altre due stagioni, la terza e la quarta, incentrate presumibilmente su Benedict e Colin, i Bridgerton interpretati da Luke Thompson e Luke Newton.