Bridgerton 2, colpo di scena: Torna il Duca? Regé-Jean Page stuzzica i fan

News Serie TV

L'attore ha lasciato la serie Netflix la scorsa primavera ma un suo cameo nella seconda stagione è sempre più probabile.

Lo scorso aprile la notizia dell'uscita di scena del Duca di Hastings, il personaggio di Regé-Jean Page, da Bridgerton aveva mandato in rivolta i fan del drama in costume di Netflix campione di ascolti. Oggi però, dopo le molte proteste degli appassionati che avevano addirittura minacciato di boicottare la serie se il Duca non si fosse fatto vedere, l'interprete dell'affascinante Simon Basset potrebbe aver fatto un passo indietro. In una nuova intervista, infatti, Page ha fatto intendere che potrebbe tornare nella seconda stagione di Bridgerton per un cameo!

Bridgerton: Regé-Jean Page potrebbe tornare per un cameo

Punzecchiato da GQ UK che gli ha chiesto se potessimo sperare di rivederlo in qualche modo nella seconda stagione di Bridgerton, Page ha risposto: "Sapete che non potrei dirvelo!". Ma vista l'insistenza del suo interlocutore ha poi aggiunto: "Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inatteso?" alludendo quindi a una futura sorpresa. Eppure solo qualche mese fa The Hollywood Reporter, svelando i retroscena del suo addio alla serie prodotta da Shonda Rhimes, aveva riferito che l'attore avrebbe rifiutato la generosa offerta di 50mila dollari a episodio come guest star in tre o in cinque episodi, per concentrarsi sulla carriera cinematografica. Secondo altri, non avrebbe accettato la proposta perché il suo personaggio non sarebbe stato più centrale nella seconda stagione. Questo nonostante proprio grazie alla serie Netflix abbia ottenuto la sua prima nomination all'Emmy com miglior attore protagonista in una serie drammatica. Non sappiamo quale nuovo accordo abbia raggiunto adesso con la produzione ma di certo emergeranno nuove indiscrezioni molto presto.

Bridgerton: Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione Leggi anche

Bridgerton 2: Le anticipazioni

Come annunciato da Lady Whistledown in persona, la seconda stagione di Bridgerton si concentrerà sulla ricerca dell'amore da parte di Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) seguendo gli eventi del secondo romanzo della saga di Julia Quinn che ha ispirato la serie. L'attrice di Sex Education Simone Ashley interpreterà la nuova co-protagonista nonché interesse amoroso di Anthony, Kate Sharma, una giovane nobildonna di origini indiane appena arrivata a Londra. Le riprese sono in corso, sebbene rallentate dalla pandemia che in più di un'occasione ha costretto la produzione a fermarsi per casi di Covid sul set. Il successo di Bridgerton, con o senza Duca, è comunque ormai innegabile: la serie è stata già rinnovata per terza e quarta stagione e ha già generato il primo spin-off, una miniserie prequel su una giovane regina Charlotte, scritta da Shonda Rhimes in persona.