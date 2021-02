Bridgerton 2: Chi sarà la nuova fiamma di Anthony? Jonathan Bailey dà qualche anticipazione

News Serie TV

Dopo il rinnovo della serie romantica targata Shondaland, l'attore non vede l'ora di tornare sul set per girare la seconda stagione che sarà incentrata sul suo personaggio.

Da quando abbiamo saputo che Bridgerton tornerà con una seconda stagione incentrata sul personaggio del visconte Anthony, gli occhi sono tutti puntati sul suo interprete Jonathan Bailey. Ma se c'è qualcuno che è impaziente per i nuovi episodi tanto quanto lo sono fan della serie, si tratta proprio di lui. Bailey non vede l'ora di tornare sul set (le riprese cominceranno questa primavera) per regalare ai fan di Bridgerton - diventata, nel frattempo, la serie tv originale più vista in assoluto su Netflix - più romanticismo, più emozioni e più intrighi. Parlando con Entertainment Weekly, l'attore ha detto la sua sul successo della serie dando anche qualche anticipazione sulla seconda stagione.

Bridgerton: Ecco come si sta preparando alla seconda stagione Jonathan Bailey

Bailey sa bene che chi si è appassionato alla prima stagione di Bridgerton, vorrà ritrovare le stesse emozioni nella seconda. E per emozioni si intende anche passione e sex appeal, evidenti marchi di fabbrica della serie. Diventerà lui il nuovo sex symbol dopo il Duca di Hastings interpretato da Regé-Jean Page? "Spero di avere a disposizione una forchetta e non un coltello", ha detto Bailey riferendosi a un'ormai famosa scena della prima stagione in cui il Duca dà una leccata a un cucchiaio. "Si spera che il creatore possa continuare a fare una stagione per ogni fratello. Cominciamo con un cucchiaio, come alziamo la posta? Come sarà quando arriveremo dal povero Gregory?", ha scherzato l'attore il quale, poi, ha detto di essersi preparato alla stagione a lui dedicata leggendo Il visconte che mi amava, il romanzo di Julia Quinn su cui si baserà il prossimo ciclo di episodi. Come sa chi ha letto il libro, il visconte si legherà a una nuova donna di nome Kate Sheffield. Non sappiamo, naturalmente, se questa nuova fiamma arriverà anche nella serie ma ci sono ottime probabilità. "Mi sono sentito davvero legato alla relazione descritta nel libro. Kate Sheffield è un personaggio davvero brillante. Ami i tuoi personaggi e vuoi che incontrino persone brillanti lungo la strada, e spero che Anthony possa incontrare qualcuno come Kate Sheffield", ha detto Bailey.

Il viaggio emotivo di Anthony in Bridgerton 2

Probabilmente nella seconda stagione ritroveremo Anthony con il cuore spezzato dopo il ben servito ricevuto dalla cantante Siena. Eppure, pare, da quella delusione amorosa si rialzerà risultando persino più affabile e simpatico. "Alcuni amici mi hanno detto 'O Dio, è davvero odioso e orribile!'. Ed è stata un un po' una sorpresa per me. Voglio dire, ovviamente, lo è. E il modo migliore per interpretare un personaggio è non commentarlo o giudicarlo. Ma dalla mia esperienza nell'interpretarlo, ho davvero capito da dove veniva. Quindi, il fatto che gli sia stato spezzato il cuore è davvero importante perché a volte l'amore viene da un luogo di disperazione", ha raccontato ancora l'attore. A mettere in riga l'orgoglioso e altezzoso Anthony nella seconda stagione, quindi, potrebbe arrivare Kate. "Tutto ciò che posso dire è che spero che lui incontri qualcuno che si senta offeso dal carattere di Anthony come lo siamo noi tutti. Si spera che lei rappresenterà la voce del pubblico", ha aggiunto. Quanto dovremo aspettare, allora, per i nuovi episodi? "Torneremo con ancora più romanticismo il prossimo Natale o forse poco più tardi", è la risposta di Bailey.

Per rimanere aggiornati con tutte le novità sulla serie, potete consultare la nostra guida con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Bridgerton 2.