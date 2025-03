Boston Blue: Ecco il primo teaser trailer dello spin-off di Blue Bloods

News Serie TV

Le storie di Blue Bloods continueranno nel nuovo spin-off Boston Blue, in arrivo su CBS in autunno. Ecco il primo teaser trailer.

La fine di Blue Bloods non sarà la fine delle storie dei Reagan. Come annunciato da CBS lo scorso mese, il poliziesco di successo tornerà sugli schermi con uno spin-off incentrato su Danny Reagan, il personaggio interpretato per quattordici stagioni da Donnie Wahlberg. L'appuntamento è ora fissato per l'autunno, come rivela il primo teaser trailer condiviso su Instagram dallo stesso attore.

Boston Blue: La trama dello spin-off di Blue Bloods

Come suggerisce il titolo, Boston Blue sarà ambientato nella capitale del Massachusetts, dove Danny si trasferirà - lasciando quindi New York City - per assumere un incarico presso la polizia locale. Qui farà coppia con la detective Lena Peters, figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine. La sceneggiatura è nelle mani degli showrunner Brandon Sonnier e Brandon Margolis, reduci entrambi da Alert: Missing Persons Unit e The Blacklist. Loro e Wahlberg daranno il proprio contributo anche come produttori esecutivi insieme con l'affermato Jerry Bruckheimer e KristieAnne Reed.

"Sono così emozionato di continuare la tradizione, di condividere così tante sorprese, di rispondere ad alcune domande senza riposta e di dare il benvenuto a tutti voi in Boston Blue!", ha scritto il protagonista nella didascalia. "Inizia il prossimo capitolo dell'eredità di Blue Bloods. Non vedo l'ora". L'anteprima, arrivata a riprese non ancora cominciate, precede di poche ore il debutto in Italia della quattordicesima e ultima stagione, dal 27 marzo ogni giovedì alle ore 21:20 su Rai 2 con tre episodi.