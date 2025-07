Booster Gold: La serie DC fa progressi a HBO Max

News Serie TV

Annunciata all'inizio del 2023, la serie di HBO Max basata sul supereroe della DC Comics Booster Gold ha dato un nome al suo sceneggiatore. Ecco di chi si tratta.

Sono passati due anni e mezzo da quando DC Studios ha svelato i suoi piani per il nuovo DC Universe. Tra i progetti televisivi annunciati in quell'occasione c'era Booster Gold, basato sull'omonimo supereroe creato da Dan Jurgens nel 2007, del quale nulla si è più saputo mentre lo studio è parso concentrato su altre lavorazioni, tra cui la serie animata Creature Commandos e Lanterns. Ora, all'indomani del successo cinematografico di Superman, primo film del rinnovato franchise, si apprende che l'adattamento ha mosso importanti passi avanti a HBO Max.

Booster Gold: Le ultime novità sulla Serie TV

Come riporta Deadline, DC Studios e il servizio streaming hanno incaricato David Jenkins, ideatore dell'appezzata Our Flag Means Death, di scrivere la sceneggiatura del primo episodio, di fatto il pilota. Se si dovesse procedere con un'ordine formale della serie, Jenkins ne diventerebbe lo showrunner. Pare che a dare una spinta decisa al progetto sia stato, oltre ai buoni risultati di Superman, anche il successo della recente produzione dello studio The Penguin agli Emmy, con 24 nomination (il secondo miglior risultato dell'edizione 2025), inclusa miglior miniserie.

Per chi non avesse familiarità con il personaggio, Booster Gold, il cui vero nome è Michael Jon 'Booster' Carter, è un membro della Justice League nato a Gotham City da una famiglia molto povera del XXV secolo. Riesce a frequentare l'università grazie a una borsa di studio ottenuta per meriti sportivi. Convinto dal padre - ridotto sul lastrico a causa di debiti di gioco - a truccare una partita, Michael viene scoperto, espulso e finisce a Metropolis, dove trova lavoro come custode in un museo. Dopo aver studiato la storia dei grandi eroi del XX secolo, decide di usare la macchina del tempo di Rip Hunter per cercare fortuna in quel secolo. Nel nostro tempo, diventa un supereroe dopo essere riuscito a sventare un complotto per uccidere il Presidente degli Stati Uniti, sebbene continui a irritare gli altri con la sua ossessione per la fama e la ricchezza.

Nel febbraio del 2023, la serie era stata presentata come la storia di "un perdente del futuro che usa la tecnologia di quell'epoca per tornare al presente e fingere di essere un supereroe". In quell'occasione erano state annunciate anche le altre serie in sviluppo Waller, incentrata su Amanda Waller, la leader della A.R.G.U.S. interpretata da Viola Davis, che coinvolgendo anche personaggi di Peacemaker si prefigura come un suo spin-off, e Paradise Lost, ambientata a Themyscira - l'isola-nazione che è la casa delle Amazzoni e il luogo di nascita di Wonder Woman - prima degli eventi del film Wonder Woman e incentrata sulla genesi e sugli intrighi politici di questa società di sole donne.