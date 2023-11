Black Mirror rinnovata per una settima stagione

News Serie TV

Dopo il buon risultato raggiunto dalla sesta stagione, la serie distopica di Charlie Brooker tornerà su Netflix con nuovi episodi.

Lo 'specchio nero' di Charlie Brooker nasconde altre storie da raccontare. Black Mirror, l'acclamata serie antologica distopica, tornerà su Netflix con una settima stagione. Il rinnovo arriva dopo il lancio della sesta stagione (arrivata ben quattro anni dopo la quinta) lo scorso giugno.

Black Mirror continua

Ambientata in un futuro cupo e distopico, Black Mirror ha raccontato una storia diversa in ciascun episodio. Elemento comune in quasi tutti è il pericolo derivante dalle conseguenze pseudo-disastrose della tecnologia. La serie creata da Charlie Brooker ha debuttato nel Regno Unito, su Channel 4, nel 2011 ma è stata acquisita nel 2016 da Netflix a partire dalla terza stagione. La sesta stagione è balzata in cima alle Top 10 di Netflix di 92 Paesi ed è rimasta per quattro settimane nella classifica delle serie in lingua inglese più viste sul servizio a livello globale.

Lungo soltanto cinque episodi, il sesto capitolo ha coinvolto un cast stellare che comprendeva Salma Hayek, Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett e Paapa Essiedu. L'episodio che ha fatto più discutere è stato il primo, intitolato Joan è terribile e incentrato su una donna che vede la sua vita diventare una serie tv in streaming. Concentrandosi su temi come l'intelligenza artificiale e l'utilizzo delle immagini degli attori senza il loro consenso, l'episodio ha in qualche modo predetto il futuro ponendo al centro questioni che poi sono state centrali durante i negoziati dei sindacati WGA e SAG-AFTRA durante gli scioperi di sceneggiatori e attori.