Sciopero degli attori: Black Mirror ha predetto il futuro?

Un episodio della sesta stagione di Black Mirror ha anticipato esattamente una delle circostanze contro cui oggi protestano i membri del sindacato SAG-AFTRA: la serie distopica di Charlie Brooker ci ha visto lungo?

C'è chi ha criticato la sesta stagione di Black Mirror, arrivata su Netflix lo scorso 15 giugno, perché troppo vicina al presente che già viviamo. E questo non potrebbe essere più vero nel caso del primo episodio, intitolato 'Joan è terribile', che riflette su un tema caldo: l'uso dell'intelligenza artificiale nell'industria dell'intrattenimento. Si tratta di una delle questioni più spinose su cui sono incentrate le negoziazioni tra produttori (AMPTP che rappresenta anche grandi servizi di video in streaming come Netflix e Disney+) e membri del SAG-AFTRA, il sindacato degli attori e artisti americani attualmente in sciopero. Ma in che modo il primo episodio della sesta stagione di Black Mirror ha, nel bene e nel male, predetto ciò che sarebbe accaduto solo un mese più tardi?





Il problema dell'IA al cinema e in tv

Tra i temi caldi dello sciopero - insieme a un adeguamento dei salari e alle quote residuali derivanti dalle 'repliche' - c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle produzioni cinematografiche e televisive. SAG-AFTRA sostiene che i produttori stiano promuovendo un modello di business che prevede l'uso indiscriminato dell'immagine di un attore, una volta che la sua immagine sia stata scansionata e memorizzata. Questo accadrebbe a compenso zero oppure corrispondendo all'attore uno stipendio una tantum. I risultati sullo schermo potrebbero essere raccapriccianti e, cosa più importante, un sistema del genere svaluterebbe completamente il lavoro degli attori e il loro contributo a un prodotto artistico.

Black Mirror: Come 'Joan è terribile' ha immaginato il futuro

I pericoli concreti dell'intelligenza artificiale utilizzata da Hollywood sono stati messi in scena proprio nell'episodio di Black Mirror 'Joan è terribile'. L'episodio segue una donna di nome Joan (Annie Murphy) che scopre l'esistenza di una serie televisiva in streaming che mette in scena la sua vita ed è intitolata 'Joan è terribile'. Nella serie Joan è interpreata da Salma Hayek che riproduce esattamente gli eventi della vita reale di Joan, pochi istanti dopo che si sono verificati.

Joan scopre che tutto questo è completamente legale, poiché ha permesso al servizio Streamberry (molto simile a Netflix) di utilizzare la propria identità quando ha accettato termini e le condizioni della piattaforma. Apprende, inoltre, che l'attrice che vede sullo schermo non è neppure Salma Hayek, ma una sua sosia ricreata con l'intelligenza artificiale e concessa in licenza allo studio. Compiendo azioni disdicevoli, cerca così di attirare l'attenzione della vera Salma Hayek. Quest'ultima, seppure sconvolta, non può avanzare pretese perché ha firmato per concedere i diritti sulla sua immagine per sempre, quindi Streamberry può utilizzarla come meglio crede.

Non vi sveliamo come finisce l'episodio, per non rovinare la sorpresa a chi non l'ha ancora visto, ma è impossibile non notare delle inquietanti assonanze con il problema denunciato dal sindacato degli attori di Hollywood. L'industria dell'intrattenimento sta andando davvero nella direzione paradossale immaginata da Black Mirror? I due scioperi in atto - quello degli attori e quello degli sceneggiatori - servono proprio a scongiurarlo.